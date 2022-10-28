İSKENDER GÜNEN

Sezon başından beri Trabzonspor'un en önemli sorunu savunmadan çıkarken kaptırılan toplar. Gruptan çıkma adına büyük önem taşıyan bir maç mutlaka puan alınması gerekliydi. Abdullah Avcı'nın sahaya çıkardığı 11 ve stratejisi doğru. Takım savunmasını öne çıkartan bir yapı, kontrollü bir oyun, topa rakipten daha fazla sahip olma anlayışı ve çabuk atak girişimlerinde bulunma. Böyle bir oyun formatında rakip sahaya gittiklerinde direkten dönen top ve final pası yetersizliğinden pozisyonların gerçekleşmediği anlar yaşandı. Rakibin sizin ceza sahanızda pozisyon üretmediğinde savunmanızdan çıkarken Umut Bozok'un yanlış pas tercihinden gelen bir gol oldu. Sezon başından beri Trabzonspor'un en önemli sorunlarından birisi bu ama kadronuzda sonucu değiştirebilecek yetenekli oyuncularınız varsa sorunu çözme şansınız da vardır. Bu maçta da yenilen golden sonra duran toptan her zaman olduğu gibi Bakasetas ile gelen gol. Şu gerçeği kabul etmek lazım her iki takımın kadrosunu düşündüğümüzde iki takım arasında büyük farklar var. Fakat farkı yaratmak için önde top 3. bölgeye geldiği zaman rakipten daha organize daha yaratıcı olma zorunluluğunuzda vardır. Yenilen ikinci golde ise savunmanın yerleşme hatası yanlışlığından gerçekleşti. 2-1 den sonra ise yapılan oyuncu değişiklikleri gol pozisyonu üretmek için gerekli yeterliliği sağlayamadı. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı ve gruptan yukarıya çıkmak artık sizin elinizde değil. Ferencvaros maçında alacağınız 3 puan gruptan çıkmak için yeterli olmayabilir.