İSKENDER GÜNEN

Şampiyonlar Ligi ile başlayan, Avrupa Ligi ile devam eden ama Konferans Ligi'yle karşı karşıya gelmek bana göre büyük bir hayal kırıklığıdır. Dünkü Trabzonspor'un özellikle ilk yarıda oynadığı oyunu seyrettikten sonra bugün gelinen noktadan üzüntü duymamak elde değil. Çünkü seyrettiğimiz takımın yeri Şampiyonlar Ligi olmalıydı. Sakatlıklar ve yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını düşünüyorum. Abdullah Avcı bu maçta değişik bir 11'i sahaya sürdü. İlk kez önde Yusuf Yazıcı ve orta alan ağırlıklı bir takım vardı sahada. Topa daha fazla sahip olan, kaybettiğinde çok kısa bir sürede tekrar topu alan ve hücum girişimlerinde bulunan bir takım izledik. Oyunun henüz başlarında Bakasetas'ın attığı mükemmel golden sonra direkten dönen ve girilen net gol pozisyonları vardı. Sezon başından beri ilk kez tüm hatlarıyla mükemmel bir takım seyrettiğimizi düşünüyorum. Farkın daha fazla açılmasını son vuruşlar ve direk engelledi. Orta alanda Hamsik bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Bakasetas sezon başından beri oynadığı oyun ve attığı gollerle takıma büyük katkı yapıyor. İlk kez önde oynamasına rağmen Yusuf Yazıcı olumlu bir oyun ortaya koydu. Takım savunması sezon başına göre çok daha pozitifti ve savunmada bireysel hataların yapılmadığı bir maç oldu. Sezon başı görüntüsünden uzak kompakt bir takım olma yolunda ilerleyen bir Trabzonspor sahadaydı. Sonuç ve alınan 3 puan Türk futbolu için önemli ama dünkü oynanan maçtan sonra Trabzonspor'un doğru bir yolda olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli.