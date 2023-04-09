İSKENDER GÜNEN

Başarısız sonuçlar ve ardından gelen teknik adam değişiklikleri... Ama dün bir kez daha görüldü ki bir türlü istenilen değişim gerçekleşmiyor. Sıradanlaşmış, sorumluluktan uzak, mücadele gücü yetersiz, takım olma bilincinden uzak bir takım vardı sahada. Ve oyuncuların öz güvenleri hiç yoktu. Bir Gomez var, geldiği günden bugüne kadar takımı adına katkı yapmaktan o kadar uzak ki forma giydiği her maç Trabzon'u 10 kişi oynatmakta. İlk yarıda hücumda Markovic katkı yapan oyunculardan biriydi ama sorunu, Eren ile iyi bir ikili oluşturamaması. Larsen ve Abdülkadir'in hücum girişimleri hiç yoktu. Savunmada Larsen yetersizdi. Orta alanda Siopis mücadele etmeye çalışan tek oyuncu. Doğucan ise sıkça pas hatası yaptı.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra saman alevi gibi oluşan atak girişimlerinden de istenilen gol pozisyonları bir türlü üretilemedi. Uğurcan, 2 gol yemesine rağmen kurtardığı 3 net pozisyonla farkın açılmasını önledi. Trabzonspor artık bir karar vermek zorunda. Bundan sonraki maçlarda yeni oyunculara şans verilmeli. Çünkü artık gelecek yılın yapılanmasının zamanı geldi. Eğer aynı oyuncularda ısrar edilirse dünkü görüntüden farksız bir yapı ne yazık ki ortaya çıkmaz. Geçen yılın şampiyon olan takımının bugün geldiği nokta büyük bir hayal kırıklığı. Artık geçmişi bir kenara bırakarak akılcı, somut adımlar atılmalı.