İSKENDER GÜNEN

Önce Şampiyonlar Ligi, ardından Süper Lig'de alınan başarısız sonuçlardan sonra Avrupa kupalarına kalmak için tek hedef; Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Ama dün görüldü ki Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum, gerek fiziksel gerekse mental olarak son derece yetersizdi. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümü tempodan uzak orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takım da topu üçüncü bölgeye getirdiğinde gerekli üretkenlik yoktu. İlk yarıda Trabzonspor, Markovic ve Abdülkadir birlikteliğiyle 1-0 öne geçti. İkinci devrede ise Trabzonspor'da her zamanki sorunlar yine günyüzüne çıktı. Sezon başından beri takımın sorunu; top saklama becerisi olmayan oyuncu eksikliğidir (Nwakaeme gibi)! 2. yarı Ankaragücü, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle topa daha fazla sahip oldu ve rakip alanda daha fazla gözüken taraftı. Büyük bir baskı kurdukları anda beraberliği yakaladılar ve ardından duran toptan 2. golü buldular. Ağları sarstıkları 3. golde ise Peres'in hatası vardı. Geçen yılın şampiyonu olan Trabzonspor'un bugün geldiği nokta gerçekten büyük bir hayal kırıklığı… Bu da sezon başı transferlerin yanlışlığıyla kaynaklı bir durum. İstikrarlı bir yapının gelebilmesi için geçen yılki takım olma bilincinden, sorumluluk anlayışından uzak bir yapıyla buraya kadar...