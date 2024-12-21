MERVAN NAZIM

Eyüpspor'un Arda Turan hocayla ilk Süper Lig sezonunda ne kadar çok ciddi bir hazırlık ve temeli sağlam bir oyun inşasıyla girdiğini görüyoruz. Özellikle de büyük maçlarda taktik/teknik anlamda tecrübeli kadrosuyla birlikte sonuca gidebilen bir takımın yükselişini izliyoruz. Dün de Fenerbahçe karşısında aslında risk almaktan çekinmeyen ve cesur bir oyun planı ortaya koyan bir Eyüpspor gördük sahada.

DOĞRU ORGANİZASYON, DOĞRU OYUNCU VE PROFİLLERİ

Eyüpspor'un dünkü maçta fizik kalitesinin Fenerbahçe'den daha üstün olduğunu kabul etmek gerekiyor. Rakibe yakın oynayan, ikili mücadeleye giren, agresif ve buna rağmen temiz bir futbol oynamaya çalışan bir oyuncu grubu. Eyüpspor dün ilk yarıda sadece 7 faul yaptı. Agresif oyunun yanında da tamamen 'futbol' oynamaya çalışan bir takım. Bitişik, safları sıklaştırmış bir savunma yapısı ve doğru oyun planı. Doğru bir şablonla ve doğru oyuncu profili ve rolleriyle inşa edilen bir takım. Arda Turan ve teknik ekibi bu ligin en yetenekli kadrolarından bir tanesi. Doğru plan ve organizasyonun sonucu.

DİREK OYUN TAKIMI: EYÜPSPOR

Fenerbahçe'ye karşı atılan gol de tipik bir Eyüpspor golü aslında. Caner'in uzun pası, tecrübeli bir bağlantı oyuncusu olan Thiam'ın pozisyonu hazırlayışı ve Ahmed Kutucu'nun teknik bir vuruşla attığı gol. 3 pasla kaleye giden bir takım. Galatasaray maçında da Abdülkerim'in arkasına atılan pasların maç öncesinde de nasıl planlandığını gördük. Tam bir 'direkt oyun takımı' Eyüpspor. Organizasyonu iyi, savunmayı ve hücumu da iyi yapabilen bir oyuncu grubu ve teknik ekip izliyoruz.

ARDA TURAN'IN OYUNUNU YÜKSELTİYOR

Bu sezon gerçekten Arda Turan'ın teknik direktörlüğünün ne kadar geliştirdiğini ve Türk futbolu için büyük umutlar vaat eden bir profil çizdiğini görüyoruz. Dünkü Fenerbahçe maçında da taktik anlamda büyük maçlarda nasıl reaksiyon verilebileceğini gösterdi. Arda Hoca, geçtiğimiz günlerde AS'a verdiği röportajda da savunma ve hücum yapma konusunda Diego Simeone (El Cholo) ve Luis Enrique gibi taktisyenlerden çok şey öğrendiğini ve kafasında inşa etmek istediğin bir sistem olduğunu ifade etmişti.

1 PUANA RAZI OLMAK YERİNE 6 HÜCUMCU OYUNCUYLA KARŞI HAMLE

Fenerbahçe'ye karşı plan-hamle-uygulamada neredeyse kusursuz bir Arda Turan ve teknik ekibi gördük. 70'ten sonra Eyüpspor 5 hücumcu ve tek 6 numara (Melih) ile oynadı. Geriye yaslanmaktan ziyade rakibinin baskısını kırmak adına hücumcu bir yapıya devam ettiler ve maçta 1.40 xG ürettiler. Dorukhan yerine Emre, Robin yerine Tayfur ve çok yorulan Ahmed'in yerine de Bruno'yu alıp rakip sahaya yerleşen ve açık alanlarda etkili olmaya çalışan bir mentaliteyle oynadılar. Çünkü Fenerbahçe'nin genişleyen oyunda zaafları var. Bu hamleler Fenerbahçe kalesinde çok ciddi pozisyonlar yakalamasına da olanak sağlad Eyüpspor'un.

Maç Başına Kazanılan İkili Mücadele 51.6 (49.8%)

Zeminde Kazanılan İkili Mücadele38.2 (50.7%)

Maç Başına İsabetli Pas Ortalasmı: 319 (80.9%)

Kendi Yarı Sahasında İsabetli Pas Ortalasmı: 184 (89.3%)

Rakip Yarı Sahada İsabetli Pas Ortalaması: 138 (68.8%)

Yukarıdaki parametlere bakıldığında Eyüpspor'un ikili mücadeledeki fizik kalitesi ve pas yapabilme kapasitesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Set oyununu da oynayabilen , Ahmed Kutucu ve Halil Akbunar gibi sprint/hızlı ve koşular atabilen oyuncularıyla geçiş oyununu da inşa eden bir takım profili var karşımızda. Eyüpspor dünkü maçı kaybedebilir veya kazanabilirdi. Ancak bir gerçek var ki o da; Fatih Terim, Simeone ve Enrique tedrisatından geçen Arda Turan'ın yükselişi ve Eyüpspor'un oyun kalitesi...