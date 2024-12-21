MERVAN NAZIM

Bu sezon başında Fenerbahçe taraftarı, Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte büyük bir heyecan yaşamış ve şampiyonluk hayalleri kurmuştu. Fakat 17. haftanın sonunda ortadaki oyun kalitesi ve puan farkının eritilememesi taraftarda yine büyük bir hüsrana sebep oldu.

PROBLEM MOURINHO'DA MI OYUNCULARDA MI?

Bu takım yavaş denilerek sağ ve sol kenarlara Maximin ve Oğuz Aydın transferleri yapıldı. Haftalar geçmesine rağmen Fenerbahçe oyun temposu ve rakibi domine etme anlamında istediklerini sahaya yansıtamadı. Peki problem nerede? Mourinho'nun tercihleri ve taktik anlayışında mı? Yoksa oyuncuların istenilen oyuna yanıt verememeleri mi?

Aslında Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman geçtiğimiz sezondan eksilen bir kadro kalitesi yok. Ve bu takım İsmail Kartal ile birlikte çok daha tempolu ve iştahlı bir oyun inşa etmişti. Mourinho'nun gelişiyle birlikte bu iştahın ve temponun çok açık bir şekilde kaybolduğunu görüyoruz. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi de gördüğüm kadarıyla fizik kalitenin de düşüşte olduğu. Sprint ve patlayıcılık anlamında çok eksik Fenerbahçe.

HEDEF MAÇLARININ HEPSİNDE PUAN KAYBI YAŞANDI

Fenerbahçe ligde ilk 5 içerisinde olan tüm rakiplerine karşı puan kaybı yaşadı. Şampiyonluk beklentisi olan bir kulüp için bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle de yıllardır şampiyonluk hasreti içerisinde olan taraftar için de…

Fenerbahçe, kalesinde gol beklentisi en az olan ve en az gol yiyen takım. Maç başına 0.9 xG... Bu anlamda bir problem olmayabilir belki fakat aynı performansı skor üretme konusunda çok ciddi problemler yaşıyor. Bu gibi savunması iyi olan takımlar denge maçlarında skor üretmede sancılar yaşadığı zaman oyun anlamındaki problemler ve eksikler de ortaya çıkmaya başlıyor. Göztepe, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor. Bu maçların hepsinde puan kaybı var. Bu tablo şampiyonluk yolunda çok parlak bir tablo değil. Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin.

ARDA TURAN'IN OYUNUNU YÜKSELTİYOR

Bu sezon gerçekten Arda Turan'ın teknik direktörlüğünün ne kadar geliştirdiğini ve Türk futbolu için büyük umutlar vaat eden bir profil çizdiğini görüyoruz. Dünkü Fenerbahçe maçında da taktik anlamda büyük maçlarda nasıl reaksiyon verdiğini gösterdi.

1 PUANA RAZI OLMAK YERİNE 6 HÜCUMCU OYUNCUYLA KARŞI HAMLE

Fenerbahçe'ye karşı plan-hamle-uygulamada neredeyse kusursuz bir Arda Turan ve teknik ekibi vardı. 70'ten sonra Eyüp 5 hücumcu ve tek 6 numara (Melih) ile oynadı. Geriye yaslanmaktan ziyade rakibinin baskısını engelleyerek hücumcu bir yapıya devam etti ve maçta 1.40 xG ürettiler. Dorukhan yerine Emre, Robin yerine Tayfur ve çok yorulan Ahmed'in yerine de Bruno'yu alıp rakip sahaya attı.

Bu hamleler Fenerbahçe kalesinde çok ciddi pozisyonlar yakalamasına da olanak sağladı. Eyüpspor maçı kaybedebilir veya kazanabilirdi. Son dakikalarda maç iki takıma da geldi aslında. Ancak bir gerçek var ki o da Arda Turan'ın ligdeki yükselişi…