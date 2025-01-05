MERVAN NAZIM

2025 yılına da galibiyetle başlayan Galatasaray, dün ligin kalburüstü takımlarından birisi olan Göztepe'yi zorlanmasına rağmen 2 golle geçti. Benim özellikle de merakla beklediğim maçlardan bir tanesiydi bu maç. Fizik kalitenin ve temponun çok iyi olmadığı ligimizde saydığım bu iki faktörde ligin en iyileri olan takımlar karşı karşıya geldi. Ancak pozisyon zenginliği bazında oyuna baktığımızda çok fazla net pozisyonların olmadığı bir maç ortaya çıktı.

GÖZTEPE, GALATASARAY'IN TEKNİK KALİTESİNİ AŞAĞIYA ÇEKMEYİ BAŞARDI

Bunun ana sebebi; hem Galatasaray hem Göztepe birbirlerini sınırlamayı başardı. İki takım da savunma yönünden bana kalırsa iyi işler çıkardı diyebiliriz. Galatasaray, Göztepe'nin hızlı çıkışlarını engellerken, Göztepe de Galatasaray'ın teknik kalitesini, enerjisi ve fizik kalitesiyle aşağıya çekmeyi başardı. Bunun yanında Göztepe'nin bir baskı takımı olduğu ve birebir baskılarda Galatasaray'ı çok zorladığını gördük.

Bu iki durum ortaya çıkınca maçta da çok fazla net pozisyonlar izleyemedik. Zaten penaltısız durumda maçın gol beklentisi iki takım için de 0.54 xG. Yani toplamda gol beklentisinin 1 olduğu bir karşılaşma izledik.

GALATASARAY İÇİN BİR DENGE MAÇIYDI

Birebir baskıların, mücadele seviyesinin, enerjinin yüksek olduğu bir denge maçıydı. Çünkü Göztepe kadro planlaması başarılı olan ve özellikle de hücum ve savunma kalitesi bakımından ligin ortalamasının üstünde kulüp. Osimhen'in Heliton ile ve Davinson'un da Romulo ile eşleşmesi Galatasaray açısından bu iki oyuncunun da çok zorlandığını gördük. Çünkü savunmada Heliton çok temaslı oynayan ve fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Romulo'ya baktığımız da ise; motoru iyi olan ve arkalara koşular atabilen (gol de zaten bu şekilde geldi) hızlı ve bitirici bir oyuncu. Ligimize çok uygun bir oyuncu profili. Bu açıdan bakıldığında Galatasaray'ı fizik kalite ve tempo anlamında zorlayan bir Göztepe izledik.

JAKOBS İLE 4'LÜ SAVUNMAYA GEÇİŞ

Galatasaray, 3'lü savunma oynayan Göztepe karşısında 4'lü savunma yapısıyla sahaya çıktı. Bu tercihin Jakobs'un gelişiyle birlikte oluşmaya başladığını da söyleyebiliriz. Çünkü Jakobs'un olmadığı bir denklemde Okan Buruk genellikle 3'lü savunmayı tercih ederek özellikle de Barış Alper'i kanat-bek oynatma yoluna gidiyordu. Göztepe'nin ara ara etkin olduğu süreler olsa da dün Galatasaray, 4'lü savunma yapısında birebirlerde çok fazla zorlanmadığı bir maçı geride bıraktı.