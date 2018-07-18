FENERBAHÇE Sportif Direktörü Comolli, basınla bir araya gelerek açıklamalar yaptı. Herkesin merak ettiği konu tabii ki transferlerdi. Comolli, 100'den fazla oyuncuyu takip ettiklerini söyledi. Belli ki Fenerbahçe'de her şey önceden planlanmış, oyuncular seçilmiş ama bir nokta biraz gözden kaçmış o da para… Sayın Ali Koç ve yönetimi tahmin edilen rakamlardan daha kötü bir tablo ile karşılaştıklarından olsa gerek, transferde frene bastı. Fenerbahçe'nin elinde satacak bir futbolcu da olmadığı için tamamen kendi kaynaklarına göre transfer yapmak zorunda. Zaten Comolli'nin toplantıdaki en dikkat çeken cümlesi de Başkan'ın 24 Temmuz'da yapacağı toplantı... Comolli'ye işin belli ki ekonomik yönüyle ilgili ciddi bir bilgi verilmiş. Koç da kulübün finansal durumunu taraftara açıklayacak. Teknik direktör Cocu da ekonomiyi işaret ettiğine göre durumlar ciddi demek ki… Şunun şurasında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına az bir zaman kaldı. Geçen yıl ki kadro sahada olacak, anlaşılan o.

MUSLERA GİTMİYORSA FABRİ DE GİTMEMELİ!

BEŞİKTAŞ'IN neredeyse yarısı satılık… Quaresma, Lens, Babel, Fabri, Vida, Love, Negredo, Tolgay.. Mitroviç ve Tosic gitti... Atiba'nın durumu belirsiz, Talisca da uçtu. Giden oyuncuların yeri daha dolmadı. Teknik direktör Şenol Güneş tatile çıkılmadan önce bir forvet ve bir de sağ bek transferi istemişti. Şu ana kadar olmadı. Zaten yapılması için mevcut kadrodan isimlerin gitmesi lazım. Giden, gidiyor. Daha satılacak oyuncular var. Fakat bu isimlerin yeri dolmazsa da sıkıntılar kapıda olur. Yaşı ilerlemiş, sözleşmesi bitecek oyuncular da gidebilir. Ama Fabri'nin sözleşmesi bitecek olsa da takımda kalmalı. Bugün kaleci bulmak zor. Bulsanız da oynar mı alışır mı bilemiyorsunuz. Kale işi riskli.. Galatasaray'da Fernando Muslera nasıl gelen tekliflere rağmen satılmıyorsa Fabri de satılmamalı. Bir takımın bütün genleriyle oynanmamalı.