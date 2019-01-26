Beşiktaş, Erzurumspor ile oynuyor, konu Burak Yılmaz ve Quaresma... Burak Yılmaz protesto edilecek mi? Quaresma veda maçına mı çıkıyor? Durum böyle olunca Akhisar maçındaki konsantrasyon dün yoktu.. Beşiktaş'taki en büyük sorun hem takımdaki hem de tribünlerdeki bütünlüğün kaybolması. Bu çok net görünüyor. Burak'ı alkışlayan da var protesto eden de... Taraftar maçı bırakmış birbirini de protesto ediyor..

Quaresma veda edecekse bu maçta niye oynuyor! Zaten finali de kırmızıyla yaptı. Ligdeki yarışa odaklanma yok, sürekli biri gidiyor Beşiktaş'ta. Birileri de arkadan sıraya giriyor... Ligin ilk yarısını 9 puan geride bitiren Beşiktaş, ikinci yarı hele de tek hedefi lig kalmışken, Pepe, Babel gibi de oyuncuları gitmişken hiçbir çözüm üretememiş. Lens, Babel gibi değil; oyunu açamıyor... Beşiktaş'ta kilit açacak oyuncu kalmadı artık. İkinci yarıda tek çabalayan isim Quaresma idi, ilk yarıda da Adem. Sürekli değişen bir sistem ve yerler vardı. Stoperler, kanatlar, orta saha... 90 dakika boyunca o kadar çok değişti ki bırakın oyuncuları, bizim bile başımız döndü. Burak Yılmaz tam havasını bulmuş fırsatlar yakalıyordu, oyundan aldı Şenol Güneş... Maç 0-0...

Beşiktaş çok şey kaybetti. 2 puan kaybetti, Quaresma'yı kaybetti, yarışta iyice geriye düştü. Tribünleri bölünmüş, Burak Yılmaz hastalığı var. Yöneticiler de ayrı telden çalıyor. Bu şartlarda Beşiktaş'ın yarışta olması uzak ihtimal artık... Şubat ayında yarışa havlu atar. Hadi Başakşehir puan kaybetti diyelim, onun arkasından gelen takımlar da kaybedecek mi?