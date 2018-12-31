Çok zor ve yorucu bir yılı geride bırakıyoruz.. Bu yıl en çok duyduğumuz cümlelerden birisi yine yazılı medyanın zor bir dönem geçirdiğiydi. Aksini savunmuyoruz ama unutulmaması gereken bazı gerçekler de hep var. Gazetelerdeki haberler sayesinde sosyal medya ve internet dünyası bir yıl boyunca nefes aldı! Bir yıl boyunca bizim ve diğer gazetelerdeki meslektaşlarımızın yaptığı haberler televizyon kanallarında tartışıldı, sosyal medyada ses getirdi, gündem listelerine girdi.

Yani aslında çarkı döndüren, gerilediği düşünülen yazılı medya oldu. SABAH Spor olarak biz de televizyonların, sosyal medyanın ve internet sitelerinin en çok yorumladığı haberlere imza attık.. Sadece haber de değil.. Ödül alan fotoğraflarımız da oldu.

Türkiye'nin en iyi spor yazarı kadrosu haftada 7 gün gündemi belirleyen yorumlarıyla sayfalarımıza renk kattı.

Yazdıkları satır satır internet sitelerine galeri yapıldı! İnşallah 2019'da da aynı başarımızı aynı heyecanla ortaya koyacağız. Bu vesileyle tüm Türkiye'ye, spor dünyasına mutlu, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dilerim. Sporda büyük başarılar yakalayacağımız, gururlanacağımız, bayrağımızı göndere çekeceğimiz bir gelecek temenni ediyorum.