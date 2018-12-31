2018'de Avrupa'daki temsilcilerimiz içinde yüzümüzü en çok güldüren isim Cengiz Ünder oldu. Daha bu genç yaşında Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören, Barcelona gibi bir takımı 3-0 yenip eleyen Roma'nın önemli bir parçası olmayı başardı. Ligde de güzel goller ve asistler yapmaya devam ediyor.

Son olarak sallantıdaki takımını Parma deplasmanında ipten aldı; 1 gol, 1 asistle maçı 2-0'lık skorla Roma'ya getirdi. Bazen unutuyoruz ama bu çocuk hâlâ 21 yaşında… Ülkemizde kalsa 3 sene sonra bile genç derdik ama o Roma gibi bir gelenek takımının en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. İnşallah Cenk, Enes, Okay, Zeki ve Çağlar'dan da benzer başarıları görmek bize nasip olur.

Kulüplerimize de şunu söylemek istiyorum: Günlük, anlık tepkileri engellemek için lütfen oyuncularımızı geri getirmeye çalışmayın. Bırakın ülke futboluna oralarda başarılı olarak katkı sunsunlar.