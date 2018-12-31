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MURAT ÖZBOSTAN
31 Aralık 2018, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN

Helal olsun çocuk…

2018'de Avrupa'daki temsilcilerimiz içinde yüzümüzü en çok güldüren isim Cengiz Ünder oldu. Daha bu genç yaşında Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören, Barcelona gibi bir takımı 3-0 yenip eleyen Roma'nın önemli bir parçası olmayı başardı. Ligde de güzel goller ve asistler yapmaya devam ediyor.
Son olarak sallantıdaki takımını Parma deplasmanında ipten aldı; 1 gol, 1 asistle maçı 2-0'lık skorla Roma'ya getirdi. Bazen unutuyoruz ama bu çocuk hâlâ 21 yaşında… Ülkemizde kalsa 3 sene sonra bile genç derdik ama o Roma gibi bir gelenek takımının en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. İnşallah Cenk, Enes, Okay, Zeki ve Çağlar'dan da benzer başarıları görmek bize nasip olur.
Kulüplerimize de şunu söylemek istiyorum: Günlük, anlık tepkileri engellemek için lütfen oyuncularımızı geri getirmeye çalışmayın. Bırakın ülke futboluna oralarda başarılı olarak katkı sunsunlar.

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