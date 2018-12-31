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MURAT ÖZBOSTAN
31 Aralık 2018, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN

Devletimiz de olmasa…

GEÇEN hafta Türkiye Bankalar Birliği ile 'nun futbol ekonomisi konusunda el ele vererek önemli bir projeye imza attıklarını öğrendik. Devletimiz sürekli kulüplerimizin sıkıntılarına çözüm arıyor. TFF ve TBB'nin bu iş birliğinin arkasındaki irade Hazine ve 'nın… Gerçekçi olalım, kulüplerimiz aslında battı. Bırakın oyuncu maaşlarını, geçmiş primleri dahi ödeyemiyorlar. Hatta personel maaşlarını bile!
Bu dev proje kulüpler için son şans, son umut… Kulüpleri batıran sorumsuz başkan ve yöneticilere bu yeni iş birliği ile dur denilecek. Çok sıkı denetimler geliyor. Artık öyle bol keseden yüksek maliyetle transferler tarih olacak.
Ben çok umutluyum. Devletimiz güçlü yapısıyla bu savurganlığa, mali disiplinsizliğe ve popülizme artık son verecek. Detayları Ocak ayında öğreneceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

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