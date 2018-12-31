MİLLİ TAKIMIMIZ kötü bir yıl geçirdi. Yeni isimlerle yolumuza devam ediyoruz. Uluslar Ligi'nde başarılı olamadık. Lucescu'nun kariyerine diyeceğimiz bir şey olamaz ama Mart ayında yeni bir yola çıkıyoruz. Lucescu olsun mu olmasın mı? Herkes bu soruyu soruyor, bence en çok da TFF… Mart ayında Arnavutluk ve Moldova, Haziran'da ise Fransa ve İzlanda gibi zorlu sınavlarımız var. Mart maçlarında Lucescu olabilir, ya Haziran? Şimdi bu noktada bir karar vermeliyiz. Haziran'da Lucescu'nun sözleşmesi bitiyor. Devam mı edilecek, yoksa şimdiden bileti kesilecek mi? Bu sorunun cevabı bir an önce belli olmalı.. Şenol hocanın gönlünde Milli Takım olduğunu bilmeyen yok. Hocanın bu isteğini bilen Beşiktaş yönetimi de sürpriz bir hamleyle sözleşme önerdi ve bunu kamuoyuna açıkladı.

Maddi ve manevi hangi şartlar olacak, Şenol hoca kabul edecek mi, bunlar bilinmiyor… Ocak ayında büyük sürprizler olabilir. Milli Takım'ın başına yerli bir isim gelebilir. Ben bu değişimin Euro 2020 elemelerine başlarken Mart'tan önce yapılması gerektiğini düşünüyorum, Haziran'a kadar beklemek gereksiz.

1- TFF, Luce ile Haziran'a kadar devam eder. 2- Görev başındaki yerli bir isim getirilir, hem kendi takımını hem de millileri çalıştırır. 3- Yerli isim takım çalıştırmadan doğrudan göreve gelir… Artık hangi seçenek olur, hangi isim olur, tahmini sizin!