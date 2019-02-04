Kimsenin beklemediği bir sonuç oldu.. Sezonun en eğlenceli maçlarından biriydi.. İki takımı da tebrik etmeli.. Beşiktaş'ın kalitesi her şartta ağır bastı.. 8 dakikada gelen 3 gol siyah beyazlı takımı fazlasıyla rahatlattı ve soyunma odasına güle oynaya giden bir Beşiktaş oldu.. Antalya'nın ikinci yarı neredeyse 25 dakika pes etmeyen görüntüsü üstüne bir de golü bulması Beşiktaş'ı büyük bir paniğe sevk etti.. Ama futbolda şans da lazımdı. O şans Beşiktaş'a güldü.. Antalya'nın kendi kalesine attığı gol kara bulutları Beşiktaş'ın üzerinden aldı ve rahatlattı.. Sonrası da zaten futbol tarihinde eşine az rastlanacak bir şey oldu ve Kagawa iki kez topla buluşarak 2 gol attı.. Bunlar maçın özetiydi.. Hoş geldin Japon kardeş.. Benim yazacağım diğer konu ise şu: Tolgay ve Oğuzhan'dan Beşiktaş çok şey bekliyordu.. Hem bu sezon hem de yıllarca.. Oğuzhan kaptanlığı kaldıramadı.. Tolgay ise yedek kalmayı.. İki futbolcunun daha sonrasında çeneleri daha çok konuştu.. Hele de son günlere bakarsak Tolgay'ın.. Sürekli Beşiktaş'a sallıyor. Şimdi Atiba ve Dorukhan var.. Atiba 36 yaşında.. Dorukhan 22.. Bunların ayakları konuşuyor.. Farkları işte bu.. Atiba'nın zaten ağzından bugüne kadar olumsuz hiçbir şey duymadık.. Dorukhan hızla yükseliyor.. Yakında milli takımın değişmezi olacak.. Beşiktaş kritik bir maç kazandı.. Avrupa ve kupada olmayan, şampiyonluk yarışından uzaklaşan bir takımın bir şeye tutunması lazımdı. Çünkü hedefsiz bir Kartal olamaz..