Beşiktaş’ta yönetim ile teknik ekip arasında sorun değil sorunlar var! Kan değişimi şart olmuş. İki taraf da değişim istiyor.

Şenol Güneş, bu sıra medya mensuplarıyla sık sık bir araya geliyor. İletişim güzel bir şey. Geçen gün de gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında transfer heyecanı nedeniyle çok gündeme gelmeyen sözlere imza attı. Biliyorsunuz, uzun zamandır bir Milli Takım olayı var. Hiç gündemden düşmüyor. Yani hocanın gündeminden düşmüyor. Geçen gün Sayın Güneş, "Gidenlerin yerine oyuncu transferi istemem" dedi. Bu sözlerinden 5-6 saat sonra Kagawa, Beşiktaş'a alındı. Olabilir, önemli bir isim, marka. Uzun zamandır Şenol Güneş ile yönetimin fikirsel olarak uyuşmadığını söylüyoruz. Taraflar ise 'hiçbir sorun yok' diyor. Bal gibi sorun değil sorunlar var. Bir yanda hocaya '3 yıl teklif yapıldı' deniyor. Hoca çıkıp 'Bana teklif gelmedi' diyor. Aslında artık bunları çok fazla konuşmanın gereği yok. Beşiktaş'ta kan değişimi şart olmuş. İki taraf da değişim istiyor. Görünen fotoğraf bu. Ben demiyorum. Şenol hocanın elindeki birçok oyuncu gitti. Yaprak dökümü gibi. Geçen yılki Beşiktaş kadrosuyla, bu yılki kadro arasında dağlar var. 'Kim kalsın' dese, o oyuncu satıldı. Yönetim de para, kaynak bulmak zorunda. Onlar da kendilerine göre haklı. Ama hedefsiz kalırsa bir teknik adam bundan sonrası keyif vermez. Bu işi çözmeli. Eğer Şenol Güneş'in dediği gibi Beşiktaş sonrasında Milli Takım'da çalışma fikri ağır basıyorsa sürekli, o zaman bu iş şimdi bitmeli. Peki ne olacak? Lucescu'nun durumu pamuk ipliği zaten. Türkiye eleme maçlarına martta başlıyor. Lucescu ile bu işin olmayacağına herkes inanıyor. O zaman değişim erken yaşanmalı. Benim fikrim, Lucescu Beşiktaş'ın başına geçsin; Şenol Güneş de Milli Takım'a hoca olsun. Bu durum herkese daha faydalı olur. Herkes mutlu olur! Bilmem anlatabildim mi?