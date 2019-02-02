En iyi transferi Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Ersun Yanal ve Fatih Terim’in herhalde bundan sonra bir mazeretleri olamaz!

Bir transfer dönemini daha geride bıraktık. Her transfer döneminde olduğu gibi son gün alelacele yapılan birçok transfere tanıklık ettik. "Paramız yok" diyen kulüpler, dağıttıkça dağıttı. Herkes mutlu. Sosyal medya mutlu. Zaten herkes muhabir oldu! Sıraya girmiş yarışıyorlar, 'önce ben yazdım' diye.. Taraftar keyifli. Başkan ve yöneticiler ortaya çıkıp sahne alıyorlar, göğüslerini kabarta kabarta. En iyi transferi Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Ersun Yanal ve Fatih Terim'in herhalde bundan sonra bir mazeretlerini dinlemeyiz. Galatasaray, Avrupa Ligi Kupası'nı alacak kalitede bir kadroya sahip. Şampiyonluk şansını da çok yükseltti. Fenerbahçe artık hızla yukarıya doğru çıkmalı. Beşiktaş'ın durumunu üstte yazdım zaten. Ama benim en büyük alkışım Trabzonspor'a. 37 milyon Euro olan takım bütçesini 10 milyon Euro'ya düşürdüler. Masraflı oyunculara yol verdiler, sattılar. Müthiş bir operasyona imza attılar. Pırıl- pırıl gençler sahada. Hem de 5-6 tane. Umut var, gelecek aydınlık. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı şovları hatırlarsanız Trabzon da yaptı. Sonuç hep kötü oldu ama bugün 29 bin seyirci ortalaması olan, alkış toplayan ve maliyeti düşük bir takımın başarısı var. Bakalım bu davullu zurnalı transferler kimin yüzünü güldürecek.