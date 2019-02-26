Beşiktaş'ın ilk yarım saatteki oyunu ve bulduğu skor derbiler tarihinde son yılların en ezici tabelasıydı. Fenerbahçe orta sahası top görmeden Güneş'in takımı iki gol buldu. Üstelik eski bir Fenerbahçeli Gökhan'ın attığı gol ve yaptırdığı penaltı ile.. Devre biterken Burak'la 3. golünü atan Beşiktaş, ikinci yarıda tarihi bir farkı yakalayabilirdi. Ama derbi tarihi yenilenlerin değil vazgeçmeyenlerin mücadelesi ile doludur. Şenol Güneş, 3 farklı öndeyken Quaresma'yı oyuna alıp skor üstünlüğünü koruyabilirdi. Ama Beşiktaş'ın başındayken her Fenerbahçe derbisini "Bağlamaya" niyetli bir teknik adam olduğundan kaderine bile bile razı oldu.

İlk yarının ilk 20 dakikasında Beşiktaş ne kadar baskınsa, Fenerbahçe de ikinci yarıda ilk 20'de o kadar etkiliydi... Şampiyonluk yarışındaki bir takım ilk yarısını 3-0 önde bitirdiği derbide, küme düşme hattındaki rakibine karşı bu kadar panik yapar mı? Yaptı ve bedelini ağır ödedi. Hasan Ali'nin muazzam golü Güneş'e bir dersti. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan takım ikinci yarıda nasıl olur da Fenerbahçe kalesine gidemedi. Muhasebesini Beşiktaş artık uzun uzun yapar. Yarış bitti Beşiktaş için!. Bundan sonra ancak ikincilik mücadelesi yapar. Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü Galatasaray derbisinden sonra Vodafone Park'ta 3-0'dan 3-3'ü bularak tarihin hakkını verdi. Ama mesele geride kalan haftalarda bu dirayeti ortaya koymakta. Derbinin kazananı yok… Ama kaybedeni tekti!. 3-0'dan 3 puanı alamıyorsanız milli takıma hemen gitmelisiniz.