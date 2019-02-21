Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yaptığı basın toplantısında, "Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz. Hoca köle değil.

Milli Takım'dan bir teklif varsa benden önce onunla konuşulmalı" dedi. Yani başkan özetle diyor ki, "Hocayla çalışmayı düşünüyorsanız buyurun, gelin görüşün, ben zorluk çıkarmam." Federasyon cephesine gelelim.. Lucescu gönderileli 10 gün olmuş, ortada hiçbir şey yok. Şurada milli maçların başlamasına sadece 1 ay var, Arnavutluk deplasmanına gidilecek. Sonra da Moldova ile Türkiye'de. Zaman su gibi akıp geçiyor. Siz TFF olarak bu maçlara kimle çıkılacak diye planlıyorsunuz?

Şenol hocayla mı, yoksa Tayfur Havutçu'yla mı? Şenol Güneş bu iki maç için görev alacaksa ve haziranda takımın başına geçecekse artık bunun bir an önce adının konması lazım.. Beklemek kimseye bir fayda getirmez. Kafanızda Şenol Güneş isminin dışında birisi varsa onu bilemem. Tablo çok açık ve net..

Beşiktaş Başkanı kapıyı açtı, Şenol hoca zaten sıcak bakıyor, TFF de Lucescu'yu zaten göndermiş..

Yani un var, şeker var, yağ var, artık birisi de bir zahmet helvayı yapsın.. "Kısık ateşte yemek güzel olur" dersin ama unutursan da dibi tutar.