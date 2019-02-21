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MURAT ÖZBOSTAN
21 Şubat 2019, Perşembe MURAT ÖZBOSTAN

F.Bahçe’nin Avrupa maçı, derbisi var! Konu Özdemir mi?

FENERBAHÇE tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.. Sayın Ali Koç da bu durumu açık açık itiraf etti. "Biz kötü bir yönetim gösterdik. Düzelteceğiz" dedi.. Böyle bir durumda F.Bahçe'nin eleştirilmesi kadar da doğal bir şey olamaz ancak 9 ayda bir kişi çıkıp konuşmuş. Bunda ne var? Nihat Özdemir şu an TFF Başkan Vekili.. Bulunduğu kurum adına açıklama yapmış olması onun düşman ilan edilmesini gerektirmez.
Ve Sayın Koç diyor ki "Aramızda geçenleri anlatmam (Nihat Bey ile yaptığı görüşme için) çok sıkıntılı bir ortam yaratır." F.Bahçe bugün çok önemli bir Avrupa maçına çıkacak.
Pazartesi derbi var.. Takımın durumu ortada.. Şu an Fenerbahçe'nin gündemi herhalde Nihat Özdemir olamaz..

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