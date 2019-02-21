Merkez Hakem Kurulu görev bölümü yaptı.. Eleştiriler had safhada.. Ne sosyal medyada, ne gazetelerde kredi açan kimse yok. Ligin en sert mevsimi daha yeni başlıyor. Avrupa'daki liglerde görev yapan hakemler de hata yapıyor. Fakat bizde taraftarları zıvanadan çıkarmayı hedeflermişçesine maç yöneten, VAR'la inatlaşan ya da direkt olarak VAR sistemini reddeder gibi kararlar veren hakemler var. Bu hakemlerin yaptıkları hatalar değil skandallar günlerce tartışılıyor, kamuoyunu da meşgul ediyor. Daha da kötüsü insanları kutuplaştırıyor. Yeni MHK'nın, öncelikle inadına inadına kararlar veren bu hakemlerin bazılarıyla ilişkilerini hemen kesmesi lazım. İçerideki yapıyı yıkıp baştan aşağıya yeni bir sistemin tesis edilmesi gerekiyor. Bunu 3 ay gibi kısa bir sürede başarabilirler mi bilmiyorum. Yeni uygulamalar da şart.. Mesela Hollanda'da MHK Başkanı yayıncı kuruluşa bağlanıp tartışmalı pozisyonları bizzat değerlendiriyor.. Kimi pozisyonlarda kamuoyunun yanlış algıladığı, hata sandığı konular düzeltiliyor, kimi pozisyonlarda da hakemin yaptığı hatalar sorgulanıyor.. Bizde de mutlaka olması gereken bir uygulama...