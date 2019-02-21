Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Murat Özbostan > Hollanda modeli değerlendirilsin
MURAT ÖZBOSTAN
21 Şubat 2019, Perşembe MURAT ÖZBOSTAN

Hollanda modeli değerlendirilsin

görev bölümü yaptı.. Eleştiriler had safhada.. Ne sosyal medyada, ne gazetelerde kredi açan kimse yok. Ligin en sert mevsimi daha yeni başlıyor. Avrupa'daki liglerde görev yapan hakemler de hata yapıyor. Fakat bizde taraftarları zıvanadan çıkarmayı hedeflermişçesine maç yöneten, VAR'la inatlaşan ya da direkt olarak VAR sistemini reddeder gibi kararlar veren hakemler var. Bu hakemlerin yaptıkları hatalar değil skandallar günlerce tartışılıyor, kamuoyunu da meşgul ediyor. Daha da kötüsü insanları kutuplaştırıyor. Yeni 'nın, öncelikle inadına inadına kararlar veren bu hakemlerin bazılarıyla ilişkilerini hemen kesmesi lazım. İçerideki yapıyı yıkıp baştan aşağıya yeni bir sistemin tesis edilmesi gerekiyor. Bunu 3 ay gibi kısa bir sürede başarabilirler mi bilmiyorum. Yeni uygulamalar da şart.. Mesela 'da MHK Başkanı yayıncı kuruluşa bağlanıp tartışmalı pozisyonları bizzat değerlendiriyor.. Kimi pozisyonlarda kamuoyunun yanlış algıladığı, hata sandığı konular düzeltiliyor, kimi pozisyonlarda da hakemin yaptığı hatalar sorgulanıyor.. Bizde de mutlaka olması gereken bir uygulama...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN