Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Murat Özbostan > Hayat sosyal medyada değil!
MURAT ÖZBOSTAN
10 Şubat 2019, Pazar MURAT ÖZBOSTAN

Hayat sosyal medyada değil!

Lider Başakşehir'in gündüz saatlerinde puan kaybetmesi için ciddi bir motivasyon olmuştu.. Bir de geçen hafta 6 attığı Antalyaspor karşılaşması.. Bu hırsla Beşiktaş maça iyi başladı.. İnanılmaz bir pres yaptı.. Bursaspor beraberliklere abone olan bir takım.. "İstanbul'dan da bir beraberlik alırım" düşüncesindelerdi sadece.. Beşiktaş'ın ilk yarıda nefes aldırmayan oyunu bu hayali rafa kaldırdı.. Maçın özeti şuydu: Adem sazı eline aldı, Burak Yılmaz da iki türkü patlattı. Birçok futbolcu rakip olduğu takımlara karşı pozisyon gereği kendini yere de bırakır faul de yapar kırmızı kart da görür. Burak'ın transferinde ona karşı olanların sesi sosyal medyada çıkmıştı. Ama hayat sosyal medyada değil, Vodafone Park'ta idi. Beşiktaş taraftarı, Burak'ın attığı iki golde de 12 yıl sonra Beşiktaş'a dönen 'ı bağırlarına bastılar. Özellikle ikinci goldeki yaptığı pres sonrası topla driplingi ve rakibi eksilttikten sonra uzak köşeye plase vuruşu ancak Avrupa'daki birinci sınıf golcüler yapabilirdi. Tabelayı değiştiren isim Burak'tı ama , ve Adem Ljajic de mükemmel oynadılar. Tek hedefi lig olan Beşiktaş için şampiyon olmasa bile alacağı ikincilik Şampiyonlar Ligi'nin ön bileti demektir. Teknik direktör konusuna da gelirsek Milli Takım'ın böyle önemli büyük bir isme ihtiyacı var.Hem Beşiktaş hem de Mart'taki milli maçlarda Şenol hoca rahat görev yapabilir.. Zaten Güneş'in gitmesi Beşiktaş yönetimini mutlu eder.. Hoca da mutlu olur, TFF de... Kısacası tüm taraflar mutlu olur. Bakalım neler olacak!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN