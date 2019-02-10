Lider Başakşehir'in gündüz saatlerinde puan kaybetmesi Beşiktaş için ciddi bir motivasyon olmuştu.. Bir de geçen hafta 6 attığı Antalyaspor karşılaşması.. Bu hırsla Beşiktaş maça iyi başladı.. İnanılmaz bir pres yaptı.. Bursaspor beraberliklere abone olan bir takım.. "İstanbul'dan da bir beraberlik alırım" düşüncesindelerdi sadece.. Beşiktaş'ın ilk yarıda nefes aldırmayan oyunu bu hayali rafa kaldırdı.. Maçın özeti şuydu: Adem sazı eline aldı, Burak Yılmaz da iki türkü patlattı. Birçok futbolcu rakip olduğu takımlara karşı pozisyon gereği kendini yere de bırakır faul de yapar kırmızı kart da görür. Burak'ın transferinde ona karşı olanların sesi sosyal medyada çıkmıştı. Ama hayat sosyal medyada değil, Vodafone Park'ta idi. Beşiktaş taraftarı, Burak'ın attığı iki golde de 12 yıl sonra Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz'ı bağırlarına bastılar. Özellikle ikinci goldeki yaptığı pres sonrası topla driplingi ve rakibi eksilttikten sonra uzak köşeye plase vuruşu ancak Avrupa'daki birinci sınıf golcüler yapabilirdi. Tabelayı değiştiren isim Burak'tı ama Jeremain Lens, Atiba Hutchinson ve Adem Ljajic de mükemmel oynadılar. Tek hedefi lig olan Beşiktaş için şampiyon olmasa bile alacağı ikincilik Şampiyonlar Ligi'nin ön bileti demektir. Teknik direktör Şenol Güneş konusuna da gelirsek Milli Takım'ın böyle önemli büyük bir isme ihtiyacı var.Hem Beşiktaş hem de Mart'taki milli maçlarda Şenol hoca rahat görev yapabilir.. Zaten Güneş'in gitmesi Beşiktaş yönetimini mutlu eder.. Hoca da mutlu olur, TFF de... Kısacası tüm taraflar mutlu olur. Bakalım neler olacak!