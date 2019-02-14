Uzun zamandır hakem skandallarıyla futbolumuz, ligimiz, hatta taraftar kitleleri baltalanıyor… Tribünler adeta birbirlerine düşman ediliyor...

Merkez Hakem Kurulu'nun başarısızlığı dünün meselesi değil. Bu konuda çok başarılı yayınlar yapıp yetkilileri göreve çağırmamıza rağmen sonuçta bir şey değişmemişti. Yeri geldi Galatasaray, yeri geldi Beşiktaş, yeri geldi Fenerbahçe hakemler ve MHK için neler söylediler neler... Düşünün, Anadolu takımları bile isyanda... Trabzonspor'u ayrı tutuyorum. Bordo-mavili camia kıtır kıtır doğrandığı için onların acıları daha büyük oldu... Bugün hakem hatalarıyla kaybettikleri puanlar olmasa belki de liderle kafa kafaya olacaktı. Bu hataları basit gören, önemsemeyen yorumcu, yazar, gazeteler de var… Bakıyoruz, okuyoruz! İyi ki SABAH var! Spor sayfalarımızda bir fotoğraf yayınlandı da hakem hatalarını basit görenlerin sesi soluğu kesildi... Foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın Galatasaray-Trabzonspor maçında yakaladığı kare, tarihin yapraklarında yerini aldı... Bu karede Ümit Öztürk, açık ve net penaltı anı için 'devam' diyebildi..

Kadere bakın ki MHK Başkanı'nın sonunu getiren isim oldu. 'Gazetecilik öldü' diyenlere bir yanıttı bu fotoğraf… Kaç gündür yaşananları A'dan Z'ye her yönüyle dile getiriyoruz… Keşke sadece futbolu konuşabilsek ama olmuyor. Tarihi fotoğrafı çeken Mustafa Nacar ile sayfada en güzel şekilde işleyen arkadaşlarımı kutluyorum.



İKİ MAÇA TABIİ Kİ GÜNEŞ ÇIKACAK

MILLI Takım'da yeni bir dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Bugün, yarın bu konu açıklık kazanacak. Şenol Güneş ismi bir kere çok doğru bir tercihti. Keşke daha önce gündeme alınsaydı ve TFF gereğini yapsaydı. Şimdi en çok konuşulan konu Şenol Güneş sadece Milli Takım'ı mı çalıştıracak yoksa hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ı mı? Bu konuyu tartışmak yersiz.

Mart'ta iki tane maç var. Uzunca bir süre de futbola ara verilecek. Arnavutluk ve Moldova maçlarına tabii ki Şenol Güneş çıkacak. Aksi zaten saçmalık olur. O zaman "Niye gönderdiniz Lucescu'yu, kalıp iki maça çıksaydı" denmez mi? Şenol hocaya Milli Takım hayırlı olsun!

İnşallah özlediğimiz başarılara kavuşuruz.