Maçın havasına bakmalı önce! Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'e kızgın... Niye, Türk Milli Takımı'nın başına geçtiği için!.. Sen misin Beşiktaş'ı bırakıp, giden! Ne yapıyor taraftar, adı okunduğu zaman Şenol hocayı ıslıklıyor! Kimi, Beşiktaş'ın teknik direktörünü... Taraftara da kızmamak lazım aslında. Bu algıyı yaratanlar utanmalı. Bu ülkenin ay yıldızlı Milli- Takımı'nı yıprattıkları için... Ne günlere kaldık. Guti'ye ise "Seni seviyoruz" diye tezahüratlar yapılıyor. O zaman Sayın Başkan Fikret Orman hiç zaman kaybetmeden hatta Real Madrid Guti'yi kapmadan takımın başına efsane ismi getirmesi lazım! Böylece herkes rahatlar... Hele de taraftar... Lens coşar, Quaresma kendine gelir, Karius kaplan kesilir, Vida hata yapmaz! Takım şampiyonluğa oynar. Ama taraftar yönetimi de istemiyor... Kimi sevdiğini bilmiyoruz! Maç 2-2 olmuş, "Şenol Güneş istifa, yönetim istifa..." Yazık! Kaleci Karius ve Quaresma'ya protesto... Takımını ayağa kaldırmak yerine daha yerin dibine sokan bir destek anlayışına rağmen Beşiktaş kazanmayı başardı. Sahadaki 11 futbolcuyu ve kulübeyi tebrik etmek lazım. Böyle bir bombardımana rağmen inanılmaz bir profesyonellik örneği göstererek 3 puanı almayı başardılar. Beşiktaş tarihinin en başarılı hocalarından Şenol Güneş ile oyunculara yapılan büyük vefasızlıktır.