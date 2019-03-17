Beşiiktaş'ın büyük tartışmaların içinden geçerken kazanarak yoluna devam etmesi önemliydi. Taraftarın ortaya koyduğu tepkiler (dün de vardı) Şenol Güneş'in milli takım süreci, tatsız ve gereksiz gerilimleri de beraberinde getirmişti. Bu üzücü tabloya rağmen futbolcuların iki maçta, 6 puan çıkarmaları Şampiyonlar Ligi hedefine tutunmak adına çok değerliydi.

İlk yarıda Beşiktaş sıkıntı yaşadı. Adriano'nun sakatlığı ile de sorun büyüdü. Birçok oyuncunun pozisyonu değişti. Sürekli yana ve geriye oynamayı tercih eden Beşiktaş, pozisyon ise neredeyse hiç üretemedi. İkinci devre tablo değişti. Hatta bayağı bayağı değişti... İşte taraftarın istemediği Şenol Güneş, büyük bir teknik adam becerisi gösterdi. Lens'in oyuna girmesi, Adem'in merkeze dönmesi, Dorukhan'ın stopere geçmesi ki, Dorukhan burada harika oynadı.. (Eskişehirspor'da da oynamıştı) Belki de Beşiktaş'ın yeni stoperi Dorukhan olur! Bu hamleler oyunu tamamen Beşiktaş'ın lehine çevirdi. Son anlar stres dolu geçse de biraz önce ifade ettiğim gibi yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen sahadaki siyah-beyazlı futbolcuların kazanmaya odaklanmaları büyük bir profesyonellikti. Alkışa değerdi.. Burak Yılmaz'ın tutkusu ve attığı gol muhteşemdi.. Kusursuz bir kafa vuruşuydu.. En doğru yere topu yolladı.. Derslikti.. Bu kadar çok takım değiştirip aynı performansı sergilemek takdirlik bir iş.. İyi ki milli takıma da geri dönmüş.. Bu arada Necip'e yapılan protesto ıslıkları da çirkindi.. Taraftar bazı oyuncuları nedense sevmiyor.. Bu, bilinçaltlarında gelişen bir hastalık olsa gerek!..