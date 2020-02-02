Takımlarda kan değişimleri her zaman sonuç vermiştir. Hele de 21 bin taraftarın önünde imza atan bir teknik direktör için... Guti ve Quaresma'nın imza törenlerini bile geride bırakan Sergen Yalçın için Beşiktaş taraftarı, siyah beyazlı oyunculara şu mesajı verdi aslında: "Hocanın sonuna kadar arkasındayız. Kendinize gelin. Siz gidersiniz o gitmez artık." Mesajı alan Beşiktaş takımı, Rize'de özellikle ilk yarıda harika oynadı. Maçın kopacağı anlar olsa da Karius bombası Vida ile beraber patlayınca, koca 45 dakika çöpe gitti. İkinci yarı tablo Rize'ye döndü. Karadeniz takımı çıkmaya, risk almaya başladı. Kaçan goller kaleye girseydi Beşiktaş dün sahadan 3-1 mağlup bile ayrılabilirdi. Ama şans işte... Gökhan'ın golü her şeyi geride bıraktırdı. Büyük takım oyuncusu kimliğiyle oynuyor hep. İsyan etti, skoru aldı... Gökhan ile yönetim sözleşme imzalamalı. Yaşı çok olsa da böyle bir oyuncunun gelecek sezon da takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta kazanmak güzeldir. Gerisi hikâye zaten. Analizler, rakamlar, sayılar! Top çerçeveden içeri giriyorsa, herkes mutlu olur. Yeni gelmiş bir teknik adamın mucize yapacak hali de yok. Hiç risk almadan en iyi 11 ile çıktı. Zaten kime sorsanız bu 11'i sayardı. Şimdi Beşiktaş 3 puanı cebine koydu. Şampiyonluk şansı mucize. Önünde çok sayıda takım var. Bir kısmını geçer ama hepsini geçmesi çok zor. Şartlar ne olursa olsun gelecek sezonun planları ile beraber Avrupa'ya gidebilmek Beşiktaş adına en büyük başarıdır.