Beşiktaş'ta son yılların bal yapmayan arısı Oğuzhan, önceki gün Hollanda'ya uçarken şöyle diyor: "Başkan gitti, hoca gitti… Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepler de var. Ailem Hollanda'da. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum." Futbolcuların duygusal olması doğal, hepimiz insanız. Birçok takımda başkan da hoca da gidiyor. Başka isimler geliyor. Sen Beşiktaş'a kaptan olmuşsun.. Seni bu takım, bu camia kaptan yapmış. 'Ben huzur için gidiyorum' diyorsan o zaman ben de senin için Beşiktaş'tan kaçtı derim. Beşiktaş senin başarılı olman için her şeyi yaptı. İyi bir kontrat da verdi. Senede 2 milyon Euro'dan fazla para aldın. Bunun karşılığını verdin mi? Yok! Şimdi 500 bin Euro'ya Feyenoord'a gidiyorsun. Bir kısmını da Beşiktaş ödeyecek. Yani huzurlu olmadığın takım. Umarız orada mutlu olur, goller, asistlerle konuşulur. Ve Şenol Hoca da ona 2020'nin yolunu açar.

NOT: Son üç sezonda ligde oynanan 85 maçın 80'inde kadroda olan Oğuzhan, bu maçların sadece 31'ine ilk 11'de başladı. Oğuzhan 25 maçta kulübede olmasına rağmen oyuna bile giremedi.



Yalçın başarılı olmak zorunda

BEŞIKTAŞ'TA Sergen Yalçın dönemi başladı. Beşiktaş'ın evladı, Beşiktaş'ın hocası oldu. Taraftar inanılmaz mutlu. Aynı Fenerbahçe'nin geçen sezon yaşadığı süreç gibi. Tribünler Ersun Yanal'ı istemiş, başkan Ali Koç da takımın başına getirmişti. Geçen sezon kötü günler yaşayıp dip yapsa da, Fenerbahçe taraftarı Yanal'ın arkasında durmuştu. Bu sezon da Beşiktaş taraftarı bunu Yalçın için yapacak. Yönetim de rahatlayacak. Sergen Yalçın yüksek kredisi ile başarılı olmak zorunda. Zor bir dönem. Bu süreçte Beşiktaş, ligde ilk 3 sırayı alırsa büyük başarı olur. Zaten aksi bir durumda Beşiktaş için Yalçın defteri kapanır. Diğer önemli nokta ise şu: "Dünyanın her yerinde her takım için bir numaralı başarı kriteri takıma zamanında ödeme yapmaktır. Beşiktaş bunu yaparsa Yalçın'ın işi de kolaylaşır."