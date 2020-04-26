Tavsiyede bulunabiliriz ara buluculuk yapmayız

Bakan, TFF Başkanı ve kulüplerle yapılan telekonferansın perde arkasını SABAH Spor aralıyor. Oyuncu indirimlerinde TFF’den yardım isteyen kulüplere şu yanıt verildi: “Ara buluculuk yapmayız. Bizim görevimiz FIFA ve UEFA kararlarını size aktarıp kontrolünü sağlamak ama bir tavsiye metni üzerinde çalışabiliriz.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin önceki gün yaptığı toplantının önemli detaylarını SABAH Spor dünkü sayfalarında vermişti. Bu önemli toplantıda liglerin başlangıç tarihi, Bilim Kurulu'nun onay vermesi halinde 12 Haziran olarak belirlenmişti. Fakat toplantıda kulüplerin ekonomik durumları da bir hayli konuşuldu.



İNDİRİM İSTEDİLER

Kulüp başkanları, Bakan Kasapoğlu'ndan yabancı oyuncuların vergi diliminin de bir süre için, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi %15 üzerinden değerlendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerde yardımcı olmasını istediler. Bilindiği gibi tüm Avrupa ülkelerinde %40 seviyesinde olan sporcu vergileri Türkiye'de de yeni düzenleme ile dünya standartlarına getirilmişti.

1 Kasım 2019'dan itibaren yapılan sözleşmelerde geçerli olacak bu vergi oranının birkaç yıl ertelenmesi talebinde bulunan kulüpler, kendilerinin ödediği stopaj vergisinin de %20'den %15'e düşürülmesini arzu ediyor.







Ayrıca toplantıda, oyuncularda yapılacak indirim için TFF'nin tavsiye kararı alması ve bunun resmi olarak açıklanması istendi. Burada önemli bir detay daha ortaya çıktı. Bu istek için ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Biz TFF olarak aracılık yapmayız ama tavsiye metni üzerinde sizinle birlikte çalışabiliriz. Bizim görevimiz UEFA ve FIFA kararlarını size anlatmak. Bunun dışında oyuncularla masaya oturup, indirim oranlarına karışmayız. Her kulübün farklı dinamiği var. Bu sizin sorununuz. Ama aynı gemideyiz tabii ki yardımcı olmak isteriz" yanıtını verdiği öğrenildi.



SPOR TOTO DA YARDIM ETSİN

Zirvede kulüp başkanları, Bakan Kasapoğlu'ndan ayrıca, Spor Toto'dan maddi yardım talebinde bulundular. Son olarak bilindiği üzere yayıncı kuruluş, mart ayındaki hak edilmiş parayı ödememe kararı almıştı. Nihat Özdemir'e Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil "Bu sorunun acil çözümünü istiyoruz" dedi.



TFF, FIFA'NIN ALTINI ÇİZDİĞİ 5 MADDEYİ HATIRLATTI

A. Kulübün teknik direktör, idareci, futbolcu ve diğer çalışan(lar)ıyla karşılıklı anlaşma teşebbüsünde bulunup bulunmadığı.

B. Kulübün ekonomik durumu.

C. Kulüp çalışanları ve futbolcuların sözleşmesindeki bir değişikliğin orantılılığı.

D. Sözleşmedeki değişiklikten sonra çalışanın net geliri.

E. Kararın tüm kadroya mı yoksa özel olarak belirli çalışanlara mı uygulandığı.