Okan Buruk'tan mesaj var: Evdeyiz sağlıklıyız kıymetini bilelim

Dışarı çıkamamaktan şikâyet etmediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Geçmişe bakıp bir değerlendirme fırsatı bulduk. Hayatımızda neler eksik neler fazla, insan hepsini düşünüyor böyle zamanlarda” dedi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'la karantina günlerinde güzel bir sohbet yaptık. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım olan ve ligde de şampiyonluk iddiasını sürdüren turuncu-lacivertlilerin 46 yaşındaki çalıştırıcısına biz sorduk, o da yanıtladı:

Ev günleriniz nasıl geçiyor? Hayatınızdan memnun musunuz? Çok şükür sağlıklıyız. Geçmişe bakıp bir değerlendirme fırsatı bulduk. Hayatımızda neler eksik neler fazla, insan hepsini düşünüyor böyle zamanlarda. Özellikle sağlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Ailem ve oğlumla bol bol vakit geçiriyorum. Oğlum Yiğit televizyondan derslerini takip ediyor. PlayStation oynuyoruz. Bu sıralar menajerlik ve kariyer planlaması oyunlarında ona yardımcı oluyorum. Ayak tenisi oynuyoruz. Hava güzel olursa bahçeye çıkıyoruz.

HAZİRAN BAŞI ERKEN İHTİMAL



Hocam mutfağa da giriyor musunuz?

Evet, zaman bol olduğu için yemek yapıyorum. Yapılırken yardım ediyorum. Mutfağı da çok seviyorum. Bunun dışında film izliyoruz, kitap okuyorum. Kısaca evde kalmaktan bir şikâyetim yok.

Liglerin başlangıcı ile ilgili tarihler veriliyor. TFF, haziranda başlayabileceğini söyledi, siz ne düşünüyorsunuz?

Haziran başı erken bir ihtimal. Bana göre o tarihte başlaması zor. Haziran ortası ya da temmuzun başını bulabilir. Arka arkaya 8 maç oynamak, haftada iki karşılaşma üzerinden kısa bir sürede bitirmek oyuncular için risk yaratabilir. Çünkü uzun bir süre hazırlık yapmadıktan sonra idmanlara başlanacak. Ben kendi adıma erken başlamasını isterim ama her gün her şey değişiyor. Kimse net bir şey söyleyemiyor.

Peki temmuz ve ağustos ayı için sizin yorumunuz ne?

Hava sıcaklığı olarak dezavantaj olacağı gerçek. Ama bunu düşünecek durumda da değiliz açıkçası. En gerçekçi şekilde bu sürece adapte olmalıyız. Belki tatil yapamayacağız bu sene. Herkes fedakârlık yapmalı. Belki de sonraki sezonun başlaması ekim ayını bulabilir.



BÖYLE FUTBOLCULARIM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM



Hocam, nisan ve mayısta futbola dönüş ihtimali yok. Ülkesine dönmek isteyen oyuncunuz oldu mu?

Hayır, herkes burada mutlu. Aileleri yanlarında. Türkiye'yi seviyorlar. Hiçbir şikâyet ve talep olmadı. Bizimle birlikte onlar da bu dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Böyle oyunculara sahip olduğum için gerçekten mutluyum. Şu anda hastanede tedavi gören birçok insan var. Başkanımız Göksel Gümüşdağ da tedavi görenlerden biri. En kısa zamanda hastaneden çıkıp bizimle birlikte olacak. Bir kez daha söylüyorum, evde sağlıklı şekilde olmanın kıymetini hepimizin bilmesi gerek.



4 HAFTA İÇİNDE TAKIM HAZIR HALE GELEBİLİR



Oyuncularınızla görüşüyor musunuz?

Bir Whatsapp grubumuz var. Her gün düzenli olarak iletişim halindeyiz. Neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Şu ana kadar sıkıntı yaşamadık. Ne olursa olsun oyuncularımızı hazır tutmak zorundayız. Futbolcunun sağlığı ve gücünün yerinde olması şart. Liglerin tarihi kesinleştikten sonra 4 hafta içinde takımı hazır hale getirebiliriz. Biz zaten yarın başlayacakmış gibi oyuncularımızı ruhen motive ediyoruz.