Mesut Özil, Almanya'da yetişti. Çok genç yaşta yıldız oyuncu oldu. Real Madrid'e gitti ve asistleriyle Ronaldo'nun da kariyerine büyük katkı yaptı. O günlerde de bugün de baba toprağından hiç uzak olmadı. Tatillerinde Türkiye'ye geldi. Akrabalarını Zonguldak'ta ziyaret etti. Yaptığı her yardımı da 'aman kimse duymasın' diye gerçekleştirdi. Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Mesut'un köklerine bu kadar bağlı olmasını bazı Almanlar kabul edemediler ve onu adeta linç ettiler. Mesut hiç geri adım atmadı. İngiltere gibi bir ligde uzun yıllardır forma giyiyor. Evlendi, düzenli bir aile hayatı var. Çocuğu oldu ve salgın günlerinde de ülkesini ve dünya ülkelerini yalnız bırakmadı.

Yıldız isimlerin yaptıkları yardımların, topluma örnek olması ve milletimize moral vermesi açısından haber yapılması çok mühimdir. Yardım sahibi Mesut gibi yaptığının duyulmamasını isteyen de olabilir. Dün kendisinin menajeri Erkut Söğüt'le görüştüm. Kızılay yardımı için Mesut'un, "Bir görüşü olur mu?" diye sordum. Erkut Bey, Mesut'un yaptığı yardımlarla ilgili hiçbir zaman konuşmak istemediğini söyledi. Bunun reklam gibi algılanmasından endişe ettiğini ve Mesut'un bu konuda hep içinden geleni yaptığını Erkut Bey aktardı. Mesut'un bu kararına da saygı duyuyoruz elbette ama Türk Milleti, pandemi günlerinde Londra'dan ülkesine yardım elini uzatan Mesut'u her zaman bağrına basmıştır, basmaya da devem edecektir. Tebrikler ve teşekkürler Mesut Özil.