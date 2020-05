Futbolda artık Koronavirüs öncesi ve sonrası var. Transferde de öyle olacak. Normal şartlarda 87 doğumlu, 33 yaşına girmiş Arda Turan'ın bu saatten sonra Galatasaray'a dönmesinden bahsedilemezdi. Şimdi yüksek ihtimalle Arda Turan Galatasaray'a dönecek. Yine normal şartlarda 37 yaşındaki Atiba'ya teşekkür plaketi verilir, hatta heykeli dikilir, gelecek sezon forma verilmezdi. Ama bu transfer döneminde bu tür hamleler yapılır. Atiba da gelecek sezon Beşiktaş'ta krallar gibi oynar. Keşke her profesyonel futbolcu onun gibi olsa. Bu yoklukta bonservisi cebinde olan oyuncular büyük takımlarda şans bulabilir. Arda Turan yüksek ücret almadan niye oynamasın Galatasaray'da?



HARCANACAK PARA-GELİR YOK

Bütün bunlar aslında yeni transfer döneminin çöken futbol ekonomisinin getireceği hamleler. Futbol gerçeğinde doğrular değil ama hayatta bugün ayağını yorganına göre uzatma fikri önemli. Harcanacak bir para da yok gelir de. Durum ortada. Son toplantıda kulüpler, Gençlik Spor Bakanı'ndan maddi yardım talebinde bulunurken vergilerin de tekrar yüzde 15'e çekilmesi için yardım istediler. Bunu da hatırlatalım arada.



5-6 GENÇLE ÇIKMAK HAYALCİLİK

Bir yanda bunlar olurken diğer yanda gençler ne olacak? Şimdi yine bir altyapı hikayeleri çıktı. Bir kere gençler avantajlı onu belirtelim. Fizik olarak iyi durumda iseler o formayı kaparlar. Ama üst düzey futbolda illa da 'Genç oynatacağım' diye bir şey yok. Şu virüs günlerinde genç futbolcular daha çok şans bulabilirler. Ama bütün teknik adamların üzerindeki hedef, baskı şampiyonluk üzerine! "Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 5-6 genç oyuncuyla sahaya çıksın" demek hayalcilikten öte bir şey değildir. Hiçbir teknik adam buna cesaret edemez. Yapabilen de 2-3 oyuncuyu 11'e koyabilir. Mesela Trabzonspor bunu kısmen yapıyor. Gidecek oyuncuların yerine takımlar büyük ihtimalle transfer yapamayacak. Bu fırsattır. Ama önemli olan da o formayı kapmaktır.



GEÇMİŞ OLSUN SAYIN BAŞKAN

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in rahatsızlığını büyük üzüntüyle öğrendik. Sevgili Başkan'a şifalar dilerim. Görevi boyunca çok stresli günler, anlar ve saatler yaşadı. Çoğu da ne yazık ki kendi camiası içinden kaynaklandı! Yönetimden indirilmek için her yol denendi. Böyle bir ortamda insanın yıpranmaması, hastalanmaması mucize olurdu. İnşallah Sayın Cengiz sağlığına bir an önce kavuşur. Çok geçmiş olsun.