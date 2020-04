Yaklaşık 1.5 aydır futbola ara verildi, tabii bu zaman içerisinde en çok sıkıntı çekilen şey haberdi! Ama SABAH Spor olarak özel röportajlarla (33 günde 43 isimle), özel haber ve araştırmalarla sadece gazetelerin içeriği açısından değil hem televizyonlara hem de internet sitelerine yine her zaman olduğu gibi ilham kaynağı olduk. Sosyal medyayı unutmayalım! Özellikle internet siteleri sağ olsunlar, haberlerimizden bol galeriler üreterek tıklanma sayılarını çoğalttılar. Hep söylediğim bir şey vardır; iyi ki gazeteler var. Düşünüyorlar, üretiyorlar, yazıyorlar ve gerçekten emek veriyorlar...



Diğer başkanlara da anlatabilir Ağaoğlu!

TRABZONSPOR, genç oyuncularla yoluna devam edip maaş bütçelerini düşürdüğü zaman özellikle diğer büyük takımlarımız bordo-mavili yönetimin yaptıklarını şaşkınlıkla izliyorlardı. Bu yapılanlardan sonra Trabzonspor'un hedefinin şampiyonluk olmadığını düşünenler bile çoktu. Ama bugün gelinen noktada herkes Trabzonspor'un çok önemli bir icraat yaptığına tanık oldu ve hatta bunu nasıl başardıklarını Trabzonspor yönetimine soruyorlar. Hem maaş bütçesi inanılmaz derecede düşerken hem de şu an ligimizin lideri bir takım var. Elinde değerli genç oyuncular var, yıldız adayları var. Bu tez konusu olacak başarıyı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her Kulüpler Birliği toplantısında yarım saat bence diğer başkanlara anlatabilir. Belki de anlatıyordur...



Kulüpler kendilerini kurtarsın

FUTBOL Federasyonu lige 12 Haziran'da başlamak istiyor. Yapılan toplantının perde arkasındaki önemli noktalardan biri de oyuncu ücretleri konusunda TFF'den istenen yardım. Yani, "Biz bu indirimi yapalım, yaparken de zorluk çekmeyelim. TFF bir rakam belirlesin" diyorlar. Kulüpler Birliği, 15 gün önce açıklama yaparak %30 zarara uğradıklarını belirtmişti. Oyuncu indirimleri konusunda da en az %30, %40 arasında bir rakam istiyorlar. Ama gerçek olan bir şey var, bir takımın oyuncusu ile diğer takımın oyuncusunun indirim oranı ya da takım bütçeleri aynı değil. 18 kulübün bütün futbolcuları ile yapacağı pazarlıklarda aynı indirimi yapması söz konusu olamaz. Bu bol sıfırlı sözleşmelere imza atarken taraftarı değil geleceği düşünmek gerekirdi. 'Bizi devlet, federasyon kurtarsın' demek sağlıklı bir çözüm değil. Kulüplerin kendi kendilerini kurtarması lazım. Bunu başaracaklardır.