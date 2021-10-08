Taraflar önceki gün MHK yapısının kökten değişmesi için Kulüpler Birliği’nin aldığı 3 maddelik taslak üzerinden görüşüp anlaştı. Bundan böyle hakemlik camiasındaki akrabalık ilişkileri bitecek, bazı hakemlerle yollar ayrılacak

Kulüpler Birliği ile TFF dün İstanbul'daki yerini gizledikleri bir otelde buluşarak, Merkez Hakem Kurulu (MHK) için tarihi bir adım attı. TFF adına toplantıya Başkan Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı katılırken, Kulüpler Birliği'ni Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ç.Rize Başkanı Tahir Kıran, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma temsil etti. Toplantıda ayrıca MHK Başkanı Serdar Tatlı da yer aldı. 2 saat süren görüşme sonunda taraflar MHK'nin yapısının değişmesi ile ilgili harekete geçilmesi için yüzde 90 oranında anlaşma sağlayıp el sıkıştı. Önceki gün Kulüpler Birliği bir toplantı yapmış ve şu çok önemli 3 kararı almıştı.

1-MHK içerisinde bir değişime gidilsin. Sürekli başkan değişimi bir sonuç getirmiyor. MHK kendi içinde köklü bir çözüm bulsun.

2-NİHAİ çözüm bulunana kadar hakem atama sistemi olan üçlü hakem atama yerine tüm üyelerin belirlenmesi ile hakem görevlendirmesi yapılsın.

3-SEZON sonu itibariyle içlerinde üst düzey hakemlerin de yer aldığı 7 hakemin görevlerine son verilsin. İşte bu 3 madde dün yapılan toplantı ile enine boyuna tartışıldı ve şu konularda anlaşma sağlandı:

1-MHK'NIN yapısındaki aynı soyadına sahip ve akrabalık ilişkisi bulananlar hakemlerle yollar kesin olarak ayrılacak.

2-ÜST ÜSTE aynı hataları ısrarla yapan ve sürekli olarak tartışılan isim haline gelen hakemlerin bundan sonra üstleri çizilecek.

3-ORTAK bir kurul oluşturulacak. Bu heyet hiç vakit kaybetmeden Norveç maçının ardından yeni yapı için çalışmalara hemen başlayacak.