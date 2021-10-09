Hocaya bakınca tablo sürpriz değil!

Kulüpler Birliği ile TFF'nin gizli buluşmasında kulüp temsilcileri, Uilenberg'den şikâyetçi oldu: "Hakemlerin haline şaşmamak lazım. Öğretmenleri Uilenberg. Kararların standardı yok. Bu devrin artık sona ermesi lazım."

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği perşembe günü yaptıkları gizli toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının tamamen değişmesi için anlaşmışlardı. İki saat süren toplantıya TFF adına Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran katılmıştı. Ayrıca sürpriz isim olarak MHK Başkanı Serdar Tatlı da hazır bulunmuştu.







MHK'deki özellikle akraba ilişkilerinin bitirilmesi konusunda %100 mutabakata varan taraflar bazı hakemlerin kariyerlerinin sonlandırılmasıyla ilgili ise karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ama isimler üzerinde anlaşma sağlayamadılar. Kulüpler, üst düzey isimlerin de geçtiği 7 hakemin sezon sonu düdük asmasını isterken, bu gizli toplantıda MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de ana konulardan biri oldu. Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef olan Hollandalı futbol adamı, ağır eleştirilere maruz kaldı.



KRİTİK TOPLANTI PAZARTESİ

Kulüp temsilcileri 'Hakemlerin bu halde olduklarına şaşmamak lazım. Çünkü öğretmenleri Uilenberg. Kararların standardı yok. Demek ki Uilenberg'in de standardı yok. Uilenberg devrinin artık sona ermesi lazım. Hakemlere yanlış şeyler öğretip kafalarını karıştırıyorlar" ifadelerini kullandılar. Toplantıda yer alan başkan Serdar Tatlı sessiz kalırken, TFF'nin Uilenberg konusunu da gündeme alacağı öğrenildi. Kulüplerin ve TFF'nin oluşturacağı komisyon pazartesiden itibaren ortak bir çalışma yapacak. Yeni MHK yapısının önümüzdeki sezon hayata geçirilmesi bekleniyor.