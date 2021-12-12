Mücadele gücü yüksek, nefis bir maç oldu.. Hani derler ya "Kıran kırana geçti" diye.. Aynen öyle bir maçtı. Antalyaspor Nuri Şahin ile diri, kazanan bir takım olmuştu.. Sadece diri değil agresif de! Özellikle ilk yarıda bordo-mavili takıma karşı çok sert oynadılar.. Trabzonspor'un kart beklediği çoğu pozisyonda Zorbay Küçük rakibi cezalandırmadı.. Doğukan'ın 5'ten fazla kartlık faulü vardı mesela! Sürekli önde baskı yaptılar. Bunu yaparak da 2. ve 3. bölgeye Trabzonspor'un geçmesine izin vermediler.. Nefes aldırmadılar..

Trabzonspor sertliği de görünce fazlasıyla etkilendi. Son haftalarda Berat, Siopis ve Hamsik'ten oluşan orta saha verimli işler yapıyordu. Abdullah Avcı iyileşen Bakasetas'a şans verdi. Fakat yıldız futbolcu maç eksiğinin de etkisiyle sönük kaldı. Berat'ın çabası yetmedi ve Antalyaspor baskıyı kurdu. Avcı'nın Bakasetas için biraz daha beklemesi lazımdı.. Tabii terslikler arka arkaya geldi. Bir de Nwakaeme sakatlanınca tempoyu yapacak isim de kalmadı. Yerine giren Yusuf da beklentiyi karşılayamadı. Ömür'ün de yokluğunda Trabzonspor'un kanatları stop etti.. Dorukhan sezonun en kötü oyununu oynadı.. Peres, hücuma hiç destek veremedi, savunmada aksadı. Bu maçta kulübenin yetersiz olduğu çok net ortaya çıktı.

Uzun zamandır yenilgi yüzü görmeyen ve büyük baskı altında olan bordomavili futbolcular en azından bundan kurtuldular. Çok isteyen, arzulayan, 95 dakika savaşan ve 3 puanı alan Antalyaspor'u ve özellikle genç hocası Nuri Şahin'i tebrik ediyorum.