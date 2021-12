Merak ettiğim iki konu var... 1- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticisi Erol Bilecik’ten istifasını ister mi? 2- G.Saray Başkanı Burak Elmas, Bilecik’e bir yanıt verir mi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçildiği günden itibaren Fenerbahçe ile iyi ilişkiler içinde olmayı tercih eden bir başkan... F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile beraber ortak birçok hamleleri oldu. Son olarak bu sezon ilk kez kurdukları kadın futbol takımları karşı karşıya geldi. Türkiye'nin alkışladığı bu projede iki başkanı yan yana göremedik önceki gece. Neyse bunu bir kenara bırakalım maçın 7-0'lık sonucunu da. Lakin maç sonu özellikle Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in ayıp sözleri maçın önüne geçti.







Neydi o söz; "Biz 6 Kasım'da 6 attık. Siz Cincon'a 7 Aralık'ta 7 tane attınız." Bu sözler zaten ayrıştırma.. Siz biz ne! Sonra Bilecik, tepkiler çığ gibi büyüyünce 'dil sürçmesi' dedi ama özür dilemedi. Keşke özür de dileyebilseydi. Ben tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu sözleri için! Şimdi merak ettiğim iki konu var:

1- Ali Koç, kadın haklarına çok önem veren, bu konuda kampanyalar yapan, bu maçı organize eden bir başkan olarak, ezeli rakiplerine karşı böyle bir söz söyleyen Erol Bilecik'ten istifasını isteyecek mi?

2- Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erol Bilecik'e bir yanıt verecek mi?







ÖZEL MAÇTA YOKTULAR!

F.Bahçe'nin G.Saray'ı Aslantepe'de 2-1 yendiği derbide Ali Koç ve Burak Elmas'ın samimi sohbetleri objektiflere yansımıştı. İkili, kadınların özel maçında ise yoktu.







GEÇ KALININCA HOCA DA YIPRANDI

Beşiktaş, Devler Ligi'nde tarihe kara leke olarak geçecek bir hezimete imza attı. Yıllarca bu maçlar ve tabloda yazan 0 puan konuşulacak. Olan oldu... 3 hafta önceki yazımda 'Yeni bir sayfa açın' demiştim. Yönetim bunu yapmadı. Çok geç kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, radikal kararlar alabilen bir insan. Mesela Abdullah Avcı'nın bir günde işine son vermişti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı. İyi de destek verdi camia. Ama gelin görün ki bitti her şey. 20 bin kişilik imza töreninden bugün Sergen Yalçın için "İstifa et" noktasına geldik. Bu tablo Yalçın için de hoş değil. Çözüm üretemiyor, psikolojik olarak çökük!. Hocaya da yazık, yorulmuş... 'Artık beni bırakın' diyor. Arada ekonomik (para işleri) bir durum var mı yok mu bilmiyorum ama yeni bir sayfa açılmalıydı günler önce. Artık Kayseri ve F.Bahçe derbisi var. Kazansa ne olur kazanmasa ne olur! Taraftar umudunu kesmiş, asıl önemlisi bu. Özetle Beşiktaş da kaybetti, Türk futbolu da…



ELMAS AÇIKLAYACAK MI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray arasında soğuk rüzgârlar esiyor bir süredir. Sayın Elmas, "İzin verirlerse TFF'de 6 kişi arasında geçen konuşmayı açıklarım, büyük keyifle" dedi.. TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Her şeyi açıkla isim isim" diyerek açık çek verdi.. Şimdi Galatasaray'ın Lazio maçı var.. Sonrasında ne olacak? Burak Elmas konuşulanları açıklar mı? Ben hiç sanmıyorum!