Evinde yenilmeyen Karagümrük, Trabzonspor için sert deplasmandı. Abdullah Avcı'nın takımı erken penaltı golüyle, topa sahip olmayı çok seven rakibi karşısında doğru bir alan savunması yaptı. Sağda Vegar Hedenstad, orta sahada Lucas Biglia olmayınca Karagümrük'ün pas ve hücum kalitesi düşmüştü. Nwakaeme devre biterken inanılmaz bir gol kaçırdı. Onu atsa maç ilk yarıda biterdi. Abdülkadir Ömür farkı ikiye çıkartırken, 3 maç arka arkaya gol atarak hem sakat Bakasetas'ın yokluğunda tabelayı sırtladı hem de şampiyonluk yolunda bu takımın önemli bir silahı olduğunu gösterdi. Burada Avcı'yı tebrik etmek lazım. Oyuncusunu kazanmayı bildi.. Gözyaşlarından mutlu bir yıldıza dönüşüm yapan Ömür'ün kat ettiği yol önemliydi.

Geçen hafta Gaziantep maçının ikinci yarısı biraz da 3 farklı galibiyet nedeniyle zorlu geçmişti. Ancak dün Karagümrük karşısında Avcı beklediğinden kolay 3 puana ulaştı. Çift haneli puan farkıyla lider olan Trabzonspor, kazandıkça dönüp arkasına bakmıyor. Cuma günü görüştüğüm Abdullah hoca da farkın hiç önemli olmadığını ve her maçı tek tek düşündüklerini söylemişti. Bu öz güvenle galibiyet serisi devam ediyor. İstanbul'un 3 büyükleri arasında bugünlerdeki futbollarıyla 7 maç arka arkaya kazanacak bir takım var mı?...