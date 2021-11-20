2021'in bitmesine sayılı günler kala, yarın gece çok önemli bir G.Saray-F.Bahçe maçı oynanacak. Özellikle F.Bahçe açısından birçok şeyi beraberinde getirecek bir derbi. G.Saray için aynı şeyleri düşünmüyorum, sonucu ne olursa olsun büyük ağır yaralar, travmalar yaşayacaklarına inanmıyorum. Ama bu demek değil ki G.Saray da bu tarihi derbiye rahat bir şekilde hazırlanıyor. İki yıl sonra bir derbide stat tamamen dolacak. Muhteşem bir görsel şölen ve taraftar kitlesi bizi bekliyor. Yayıncı kuruluş tek maç için 200 bin adet satış yapmış. Özetle son yılların en heyecanlı, stresli ve gerilimli derbisini yaşayacağız. Kısa kısa derbi sonucuna göre analizler yaparsak…

1- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta boyunca teknik direktör Vitor Pereira'ya destek verdi. Mesut Özil'e de bir uyarıda bulundu. Mesut, FBTV'de bu maçta oynamak istediğinin özellikle altını çizip maçtan galip geleceklerini vurguladı. Ancak başkanın 'Ticaret' açıklamasından sonra Mesut'un oynayıp, oynamayacağı tam bir muamma..

2- Pereira, üçlü sistemden vazgeçecek mi? Şu ana kadar bu sistemi ile ilgili net ifadeler kullanan Portekizli teknik adamın Başkan Ali Koç'un satır aralarındaki uyarılarına bakarsak dörtlü sistem ile çıkma ihtimali bulunuyor. Fakat Pereira dörtlü sistemde çıkıp olumsuz bir sonuç alırsa, 'Siz istediniz ben de yaptım' diyecek. Üçlü sistemde çıkarsa ve olumsuz bir sonuç olursa zaten artık sistem konuşulmaz, Pereira'nın ne zaman gideceği konuşulmaya başlanır.

3- Bu bir derbi olmasına rağmen bu sefer açık ve net bir şekilde Galatasaray favori olan takım. Hem taraftarıyla hem kendi sahasında oynamasıyla hem de camianın pozitif durumu itibariyle Galatasaray ağır basıyor.

4- Fenerbahçe maçı kazanırsa Pereira sezonu tamamlar. Galatasaray'ı sahasında yıkmak ise 52 bin taraftar önünde Portekizli teknik adamın boşalan kredisini tekrar dolduracak.

5- Fatih Terim isminin tartışılacak hiçbir yanı yok. Galatasaray'ın hemen hemen her şeyi Fatih Terim. Galatasaray kazanırsa bu motivasyonla tekrar yarışın içerisindeki ciddi favorilerden biri olur.

6- Maçın berabere bitmesi normal şartlarda iki takımı da mutlu etmez ama Fenerbahçe günü kurtarır. Aynı şekilde Galatasaray'da sonuçları itibarı ile ortaya negatif bir durum çıkmaz. Trabzonspor'un puan kaybetmesini beklerler pazartesi günü..

7- Ali Koç ve Burak Elmas maçı birlikte izlerler.. Zaten iki başkan son zamanlarda hem Kulüpler Birliği'nde hem de bu tür diğer toplantılarda ortak hareket ediyor. Hatta katılacakları organizasyonlarda bile birbirlerine haber vererek bir iş birliği içerisinde olduklarını duyuyoruz. Yönetici cephesinde hava güneşli!

8- Halil Umut Meler, bu maç için en doğru seçimlerden. VAR'da kim olacak ona bakmak lazım. Cüneyt Çakır veya Mete Kalkavan'ı bekliyorum..

9- Avrupa'nın birçok yerinden bu maç için menajerler ve kulüp temsilcileri maça rezervasyon yaptırmış. İzlenecek oyuncu oldukça fazla!

10- Tedavileri nedeniyle Milli Takım'a gitmeyen İrfan Can'ın bu maçtaki performansı da hem Galatasaray taraftarları hem de Türk spor kamuoyunun dikkatle izleyeceği bir unsur olacak.