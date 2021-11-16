Bu gece Türk futbol tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacağız.. Saat farkından dolayı da salı günü başlayacak mücadele çarşamba bitecek. Her şey lehimize gelişirse direkt Katar vizesini alırız.. Play-off için ise ipler artık bizim elimizde.. Sürece bakarsak takımın havasının yerinde olması, yüzlerin gülmesi güzel bir şey. Bir süre önce TFF yönetimi, bir teknik adam değişimine gitti ve Şenol Güneş'in yerine Stefan Kuntz'u göreve getirdi.



Bugün birçok kulüp hem Avrupa'da hem de Türkiye'de teknik adam değiştiriyor. Başarısız olursanız gidersiniz! Fakat dikkat çeken bir konu var; Şenol Güneş ile yollar ayrılmasına rağmen hâlâ adının bir şekilde gündeme gelmesi. Yazılan, çizilen ve konuşulanlara bakarsak, Şenol Güneş ve ekibi bir enkaz bıraktı! Durum o kadar kötü ki! Bu enkazı düzeltmek için bayağı bir çalışmak lazım.. Hatta Güneş'in bıraktığı kötü tablo yılların eseri...

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Milli Takım'da görev almak özellikle bir Türk hoca için büyük bir onurdur. Başarılı olursanız göklere çıkarsınız, başarısız olursanız da yerden yere vurulur, unutulur gidersiniz. Ama Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış bir teknik adamınız varsa da onu bu kadar aşağı çekmek için gayret gösteremezsiniz.



Hele de bu isim futbolculuğunda büyük başarılar yaşamışken, teknik adamlık kariyerinde şampiyonluklar tatmışken... Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkmışken. Futbol kariyerinde Trabzonspor ile 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa almışken. Emeğiyle yoğurduğu, yetiştirdiği onlarca yıldız varken..

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Bugün Türk futbol tarihine geçmiş Türk hocaların sayısına baksan bir elin parmaklarını geçmez!. Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli... Çok değerli isimler... Tarzları, kişilikleri, öğretileri çok farklı olsa da Türk futboluna verdikleri hizmetleri aynı. Değerlerimize sahip çıkalım. Milli Takım'daki bahar havasını, pozitif enerjiyi Kuntz'la gelen kan değişikliğine bağlayabiliriz ancak "Şenol hoca idman yaptırmıyordu, oyuncularıyla konuşmuyordu, gülmezdi" şeklindeki yorumlar hem ayıp hem de geçmişin emeklerine büyük saygısızlık...

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Milli Takım bugün Karadağ'ı mağlup ederse play-off'a kalacak. Diğer maçın sonucuna göre Katar'a direkt gitme şansımız da var. Ülke olarak olarak Dünya Kupası'na gitmeyi, bu heyecanı, bu mutluluğu hak ediyoruz. Bu gece yaşanacak başarıda Kuntz'un olduğu kadar Şenol Güneş ve ekibinin de payı var. Aynı şekilde meydana gelebilecek olumsuz tablonun sorumlusu da bu iki isimdir. Bunu da unutmayalım.. Allah gönlümüze göre versin..