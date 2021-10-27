SABAH Spor'un organize ettiği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun dördüncüsü bugün gerçekleşecek. Geride kalan 3 yılda çok değerli isimlerle beraber olduk. Özellikle 3 yıl da bizimle olan Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'e teşekkür eder, acil şifalar dilerim. Bu süreçte futbol ekonomisi daha da büyüdü ülkemizde. Kulüplerin gelir-gider tabloları aldı başını gitti. Taraftarların pek sevmediği bir konu olsa da para ve futbolu birbirinden ayırmak artık imkânsız. Dünyanın en popüler spor dalı olan futbolu artık sadece spor dalı olarak tanımlamak imkânsız bir şey… Öyle ki Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi; İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın yıllık toplam gelirleri 20 milyar Euro olarak hesaplanıyor. Bu alanda yıllık 6 milyar Euro'luk geliriyle İngiltere Premier Lig zirvede yer alıyor. Günümüzde futbol kulüplerinin en önemli gelir kalemleri sponsorluk ve yayın gelirleridir. Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ile Türkiye Süper Ligi arasında gelir bakımından arada uçurum var. Yakında bir yayın ihalesi olacak. İşte bugün birçok konuyu futbolun patronlarına soracağız. Nereye gidiyoruz, neler yapıyoruz. Neler olacak?