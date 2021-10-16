İlk yarı bittiğinde Beşiktaş sezonun en silik futbolunu oynadığı Gaziantep deplasmanından farklı bir görüntüde değildi. Cezalı Sergen Yalçın locada, sakatlıktan dönen Ghezzal ve Atiba sahadaydı. Ama varlıkları ile yoklukları belli değildi.. Sadece onlar değil tabii! İlk yarım saat rakip ceza alanı içinde topla bile buluşamayan Beşiktaş, oyunu Başakşehir sahasına yıkamazken sahada ne yaptığını bilen müthiş presi ile Batshuayi ve takımı hücuma çıkarmaya çalışan Rıdvan vardı.. İlk yarının özeti buydu.. Bu bölümü geride kapatan Sergen Yalçın kötü oynayan üç adamı oyundan aldı: Güven, Atiba ve Oğuzhan.. Ve Beşiktaş rakip alana yerleşti. Aslında Emre Belözoğlu'nun işine gelen oyun planıydı. Çünkü takımı öndeydi ve kontratak arayacaktı. Hesapları Volkan'ın bireysel hatası bozdu. 1-1'den sonra Belözoğlu'nun da doğru değişiklikleri Beşiktaş'ın baskısını kırdı. Ve Kartal dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Arka arkaya 2 kontratakla 3-1 geriye düştüler. Beşiktaş ikinci golü bulsa da sonuç değişmedi.. Geçen sezonki Beşiktaş'ı arıyor taraftar!.. Neden? En dikkat çeken şey oyun istikrarı yok. Geçen sezon Beşiktaş oyundaki kalitesi, isteği, hırsı ile şampiyon olmuştu. Kartal'a milli ara da iyi gelmemiş. Takımın enerjisi düşük. Önlerinde hayati Sporting maçı da var. Sonra da Galatasaray.. Sergen Yalçın'ın acilen bu takımı fabrika ayarlarına döndürmesi gerekiyor. Altay yenilgisi 10 tane sakat futbolcunun varlığı ile açıklanabilir ama dün gece Beşiktaş sadece Pjanic olmadığı için kaybetti denmeyeceğine göre, vidayı değil vidaları sıkma zamanı!..