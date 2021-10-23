Terim’de, vizyon için ‘Avrupa şart’ mantığı var. Yalçın en başından beri karamsar, Pereira ise kara mizah yapıyor!

Avrupa maçlarında sadece Galatasaray yüzümüzü güldürdü. Beşiktaş ağır bir yenilgi aldı, Fenerbahçe ise evinde puanlar dağıtmaya devam ediyor. Avrupa maçlarının önemini defalarca yazdık, söyledik. Fakat bunun farkında olmayan teknik adamların olduğunu da ilan ettik. Onlara göre ligde bir maç oynamak ve kazanmak daha önemli! Kazanamayınca da hep bahaneleri var. Bakın, bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 1 (1. ön eleme turu) ve Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılabileceğiz. Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz. Tablo vahim! 3 teknik adama da bir bakalım...

FATİH TERİM: Mustafa Cengiz döneminde 4. kez Galatasaray'ın başına geçtiğinde "Bir hayalim var" diyerek hedefine Avrupa'yı koymuştu. Ancak hazır, şöhretli ve yaşlı kadrolar bunu beceremedi. Heyecanından hiçbir şey kaybetmeyen 68 yaşındaki Fatih Terim, bu sezon yeniden yapılanmaya gitti. Genç, başarıya aç ve heyecanlı bir takım kurdu. Yıldızlarla donatılmış hazır kadroları alan diğer meslaktaşlarının aksine Berkan, Kerem, Morutan ve Barış gibi isimlerle mutfağa girip oyuncu pişirmeyi tercih etti. Lokomotiv maçından sonra "2000'li yıllar" hatırlatıldığında ise gözleri gülüyordu. Ligde değil ama Avrupa'da lider... Bu da taraftarları ve camiayı heyecanlandırmaya yetiyor.

SERGEN YALÇIN: Avrupa'yı sevmiyor. Bunu açık açık ifade etmiyor ama Şampiyonlar Lig kuraları çekildiği andan itibaren çizdiği tablo hep karamsardı. Grup için "Kebap kura değil. Zor gruba düştük. Biz o zaman bu işten anlamıyoruz. İçimiz heyecanlanmadı değil! Deneyeceğiz şansımızı" dedi. Dortmund, Ajax ve Sporting; Beşiktaş'ın çekebileceği en harika gruptu. Bu grupta 3'te sıfır yapmak! Başkan Ahmet Nur Çebi, aslan gibi takım kurup verdi. Maliyeti ağır (100 milyon Euro). Beşiktaş hem Avrupa'da kulübün tanıtımı adına nimetleri elinin tersiyle itti hem de maddi imkânları kaçırdı. Her şey teknik adam ile başlar. Hoca ne düşünüyorsa takım da onu hayal eder. Bir yolu taşlı döşerseniz oyuncu da o taşlara takılma stresine girer. Dünya yıldızlarının olduğu kadro en azından Sporting'i yenmeliydi.

VİTOR PEREİRA: Ali Koç, başkan olduğu günden itibaren sık sık vizyondan bahsetti. 3 yıldır o vizyona dair sağlam bir adım atılmadı. Bu sezon son şans olacak. Değil vizyon, her şeyi bir kenara bıraktılar. Portekizli teknik adam, dünyanın büyük takımlarını çalıştırıp Fenerbahçe'ye gelmedi. Gelmediği için de önceki gece bakın ne diyor: "Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede bir takım değiliz." Kendisi Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi takımları çalıştırıp Fenerbahçe'ye geldiği için bu sözleri kolay bir şekilde ifade ediyor! Senden zaten kupa bekleyen yok ki. Ama gruptan çıkmanı bekleyen milyonlar var, başkan Ali Koç var. F.Bahçe'nin başında 14 maça çıkmış Pereira. Daha bir gün üst üste oynadığı 11 yok! "Bahanelere sığınmak için gelmedim" diyen bir teknik adamın bu kadar bahane üretmesi de kara mizah olsa gerek!