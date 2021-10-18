Abdullah Avcı, Hamsik'in yokluğunda cesur bir tercih yapmış ve Abdülkadir'i forvet arkasına koyup Gervinho'yu 11'e almıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, daha ikinci dakikada golü atsa başka bir maç izleyecektik. Dönen pozisyonda F.Bahçe öne geçti. Pereira, Mesut ile başladığı oyunda takımı öne geçince istediği geçiş oyununu oynayabilecekti ve beşli savunmasıyla da 8 maçta 6 gol yiyen performansına güveniyordu. Kim'in gördüğü kırmızı kart bütün bu hesapları çöpe yolladı. Portekizli hoca üçlü savunmada ısrar etti, orta sahayı tek başına Crespo'ya teslim etmek yerine dörtlü savunmaya dönebilirdi. Trabzon bu orta saha boşluğunu değerlendiremedi ilk yarıda. Denswil'in sol bekteki silik performansı, Gervinho'nun üretmeyen hamleleri… Bakasetas'ın frikik golü sonrasında taraftarıyla oyunun kontrolünü ele geçiren Trabzon, ikinci yarıda bir sürprizle daha karşılaştı. Sağ bekteki Peres sakatlandı. F.Bahçe hücumda yoktu ama kalesini iyi savunuyordu. Yusuf kanatta, Abdülkadir ve Bakasetas ile rakibin savunmasını bunaltan Trabzon, Dorukhan'ın kafasının direkten döndüğü pozisyon sonrasında tempoyu düşürmedi. Ferdi ve Osayi ile iyi defans, Crespo'nun düşmeyen temposuyla ayakta duran F.Bahçe'de Szalai, Cornelius'a iki eliyle kelepçe takınca VAR'dan penaltı kararı geldi. İki yarıda da iki kritik pozisyonda kaleye giden topu çıkartan Novak'ın kaptırdığı top ve Yusuf ile gelen üçüncü gol… Trabzon, Hamsik gibi bir maestronun yokluğunda Nwakaeme gibi büyük maçların adamını 43'te kaybetmiş olmasına rağmen kazanmayı başardı. İki kez 10 kişi kaldığı maçlarla kaybettiği liderlik koltuğunu geri aldı.