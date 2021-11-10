Diyorlar ki ‘Fenerbahçe bu kadar eleştiriliyor da Beşiktaş ve Galatasaray neden kantara çıkmıyor?’ Sıralamaya bakarsak hak veririz, lakin üç takımın durumunda bazı farklılıklar da yok değil…

Fenerbahçe: Başkan Ali Koç seçildiği an itibariyle camiasına birçok şey vadetti. Bugüne kadar bunların çoğunu yapamadı. Özellikle futbolda hep başarısız oldu. Futbolda başarısız olduğu için de bugün bu noktaya gelindiğinde Kadıköy tribünlerinden "Ali Koç istifa" sesleri yükseliyor. Her seferinde rakipler, basın ve TFF'de suç bulmak yerine Sayın Başkan takımıyla daha yakından ilgilenseydi bugün bunlar yaşanmazdı. Pereira suçlu, takım da suçlu… Ama asıl suçlu Ali Koç ve yönetimi değil mi? Şimdi Fenerbahçe taraftarı 3 yıldır mutsuz, 7 yıldır şampiyon olamıyor. Tabii ki Fenerbahçe konuşulacak daha çok. Başkan istemese de Galatasaray maçına Pereira ile çıkılacak. Portekizli teknik adam kazanamazsa zaten gider ama onun gitmesiyle dertler bitmez. Ya Pereira kazanırsa... İşte o zaman bir Galatasaray zaferi, hem de deplasmanda Pereira'yı kahraman yapar. Ya sonrası... Orası yine karanlık! Bir de Francesco Farioli ismi geçiyor. Karagümrük'ün 32 yaşındaki genç hocası… 8 hoca değişmiş F.Bahçe'de... Bu düşünceyle 9, 10, 11 de olur..

Beşiktaş: Kulüpte geçen yılki aile tablosu yok. Takımdaki birçok oyuncunun performansı kötü. Ne tuhaf ki bu başarısızlığının nedeni de Şampiyonlar Ligi. Avrupa'nın en büyük organizasyonuna gruplardan giden son takım Beşiktaş… Ve bu bir bahane oldu. Güler misin ağlar mısın? Eğer Beşiktaş'ın geçen yıl Sergen Yalçın ile aldığı iki kupa olmasa bugün Sergen Yalçın da bu takımın başında kalamazdı. Şampiyonlar Ligi'nde '0' puan ile sonuncu olmak normal bir şey gibi algılansa da sonuçta hüsrandır. Beşiktaş düzelir mi? Evet… Ümraniye mutlu olursa düzelir. Yatırım yapıldı, büyük oyuncular alındı. Sergen Yalçın form tutarsa takım da tutar. Unutmayın ki Beşiktaş geçen yıl da bu haftalarda gerideydi. Ama inanmış oyuncular ve bir aile ortamı vardı. Aynı şey olmazsa sonuç bu sezon için hüsran olur

Galatasaray: Sarı-kırmızılı takımı ayakta tutan isim Fatih Terim. Galatasaray, Avrupa'da başarılı, ligde değil. Fatih Terim rotayı Avrupa'ya çevirmiş durumda. Bir kupa, bir final ya da yarı final oynamak hedef. Galatasaray'ın ligi bu sezon çok önemsediğini düşünmüyorum. Gençler ve yeni isimlerle bir süreç yaşıyor takım… Bu nedenle Pereira kadar Terim'in eleştirilmemesi gayet doğal. Ben hiçbir Galatasaraylıdan 'Biz bu sene şampiyon oluruz' lafını duymadım. Sokak böyle düşünüyor.