Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarken çok şey kaybetti. Bunun farkında mı? Bütün Avrupa maçlarında dram ve gözyaşı vardı. Güzel hikâyeler yazamadı Beşiktaş. 'Artık lige döndük. Yeni bir hikâye yazalım' demek belki taraftarı tatmin eder ama maddi ve manevi kayıpların da büyük olduğu gerçeğini değiştirmez.

***

Kuraların ardından Sergen Yalçın, "Bizim grup kebap gibi ise biz bu işten anlamıyoruz" dedi. Bir hedef çizmediği gibi takımın da motivasyonunu aşağı çekti. 5'te sıfır çekmenin sorumlusu Sergen Yalçın. Yönetimin hiçbir suçu yok.

***

Sergen Yalçın, "Ajax maçı öncesi ülke puanı ve prestij için sahaya çıkacağım" açıklaması yaptı. Beşiktaş'ın bundan önceki maçlarda böyle bir hedefi yok muydu? Ülke puanı önemli değil miydi? Ya da Beşiktaş Kulübü'nün prestiji!.

***

Beşiktaş yönetimi çok büyük bir gelirden oldu. 5 maçta sıfır puan alan Beşiktaş, bir maç kazansa 37 milyon TL kazanacaktı. Bir maçından 1 puan alsa 13 milyon TL alacaktı. Bu rakamlara kim az diyebilir! Takım için oldukça maliyetli transferler yapan ve büyük bir özveride bulunun başkan Ahmet Nur Çebi'nin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum.

***

Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden son takımımız olan Beşiktaş, gruplar içinde sıfır puanı olan tek takım şu an. Artık geriye tek maç kaldı. Dortmund'tan 1 puan alınamazsa bu başarısızlığın travmasını Beşiktaş yıllarca yaşar. Unuttuk, gitti diyemezsiniz.

***

Batshuayi, Alex ve Pjanic Şampiyonlar Ligi için transfer edildi. Bu üç yıldız da Devler Ligi olduğu için Beşiktaş'ı tercih etti. Maliyetleri ağır. Sergen Yalçın, Alex için, 'Ondan memnun değiliz' dedi. Şimdi bu üç yıldız nasıl ayağa kalkacak. Lige konsantre olabilecekler mi?

***

Taraftar Sergen Yalçın'a büyük bir kredi açtı. Bunu kimse inkar edemez. Ajax maçı sonrası bunu net şekilde gördük. Ama bu son kredi! Takım Fenerbahçe maçına kadar tüm maçlarını kazanıp, derbiye çıkarsa güven tablosu devam eder. Aksi olursa...