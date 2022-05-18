Bu dağlarda artık mutluluk türküleri söyleniyor

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşılamaz denilenleri aştık, konulan tüm engelleri birlikte yendik. Bu dağlarda artık mutluluğun, huzurun türküleri söyleniyor. Dağlar artık raket ve gençlerin sevinç sesleri ile yankılanıyor”

Şırnak'taki Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir hayalin gerçekleştiğini ve bu hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşılamaz denilenleri aştık, konulan tüm engelleri birlikte yendik, yenmeye de hazırız. Birilerinin 'Makus kaderi böyledir' diyerek huzursuzlaştırmaya çalıştığı bölgeler, istikrarın, refahın, kalkınmanın ve güçlü yarınların sembolü" dedi.







ALTYAPILARI TAMAMLADIK

Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: "Devletimizin eli 85 milyonun elini tutacak, yüreğine dokunacak. Anadolu'nun birbirinden kıymetli evlatları, sahip olduklarıyla güçlenecek. Bir ülkede spor gelişiyorsa, tesisleşme hamlesi varsa, bilimsel bakış var demektir. Tesis altyapılarını tamamladık. Hakkari, Tunceli, Bitlis, Kars, Erzurum'da kış sporları her geçen gün artıyor. Bu dağlarda artık mutluluğun, huzurun türküleri söyleniyor. Artık raket sesleri ile gençlerin sevinç sesleri yankılanıyor bu dağlarda."







9 ÜLKEDEN 81 SPORCU

ULUSLARARASI Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda Türkiye, Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan 44'ü erkek 37'si kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Müsabakalar, Cudi Dağı eteklerindeki Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi'nde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta yapılıyor.



CENGİZ DURMUŞ: TENİS ANADOLU'NUN PARÇASI

TÜRKIYE Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Birlikteliğin, sevginin, dostluğun, barışın en önemlisi centilmenliğin sporcularımızın rakibini yenerken bile korunması, tenisin Anadolu'nun bir parçası olduğunu gösteriyor. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, her zaman yanımızda oldu" dedi.