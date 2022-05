Trabzonspor, şampiyonluğunu cumartesi gününden beri kutluyor. Birçok an var mutlu sona dair. Ama Türkiye'nin dışına çıkan ve dünyada ses getiren bir an var ki inanılmazdı. Meydandaki on birlerce kişinin oluşturduğu ışık denizi tarihe tanıklıktı. Bu kutlama Trabzonspor'u global bir marka haline getirdi bir anda. Birçok yabancı haber kanalının konusu oldu.







Hiçbir prova yapmadan on binlerce insanın oluşturduğu gösteri, bordo-mavili takımın şampiyonluğunu dünyaya duyurdu. 7'den 70'e Trabzonspor taraftarının kalpten yaptığı bir işti bu. Takımlarına, şehirlerine duydukları bir sevdaydı. Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı organizasyon, ses sistemi ve bir DJ ile on binlerin partisine dönüştü. Beşiktaş'ın, Boğaz'da yüzlerce tekneyle yaptığı şampiyonluk kutlaması da unutulmaz bir an ve dünyaya mesajdı. Trabzonspor'un da bu coşkusu yıllarca unutulmayacak. Alkışlıyorum.







TORRENT'İN HANÇERLERİ!

Burak Elmas, Domenec Torrent'i takımın başına getirerek büyük bir hataya imza atmıştı. Fatih Terim gibi bir efsanenin ardından ne olursa olsun böyle bir seçim yapmak doğru değildi ve bugün gelinen nokta bunu ne yazık ki doğruladı. Ligin bitmesine 3 hafta kalmış. Torrent de o lafları ettiğine göre kovulmak istiyor. Kulübün itibarını sarsan sözlerin yenilir yutulur tarafı yok. Aslında Torrent, kendisini Galatasaray'a getiren ve arkasında duran Burak Elmas'ı da sattı bu laflarla! Artık Galatasaray'da kalma şansı yok. Başkan, Torrent ile konuşacak ve tazminatsız bu işi halletmeye çalışacak. Bu Galatasaray'a başkanlık zamanındaki en büyük hizmeti olur!