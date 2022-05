Kayserispor aslanlar gibi oynayarak adını finale yazdırdı. Maçın her bölümünde üstün olan taraftı. Hiç vazgeçmediler, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da eleyip zaferi hak ettiler. Trabzonspor zihinsel bir yorgunluk içindeydi. Bu da normal! Yorucu, yıpratıcı bir yolculuk ve ardından şampiyonluk... Bunları bir kenara koyarsak, Trabzonspor'a karşı sistemli bir şekilde, kazanılan şampiyonluğu itibarsızlaştırma çalışmaları 4 koldan devam ediyor.. Eskiden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle mücadele ederken saha dışında da boş durmayıp birbirlerine saldırırlardı. Şimdi 3'ü bir oldu, Trabzonspor'u hedefe koydu. Bayrak da Fenerbahçe'de! Bu işin önderliğini yapıyor.. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da bu karalama kampanyasında yanına çekmek istiyor..







Algı oyunları ve ifadeler bir kısım taraftarda o kadar etkili olmuş ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi'nin aracının önünü kesip, "Bizi Ali Koç mu savunacak.. Trabzonspor'a niye bir şey demiyorsunuz?" şeklinde racon kesiyorlar. Bilinçli bir şekilde oluşturulan bu puslu hava, çamurlu futbol siyaseti Sayın Başkan'ı da şaşırtmış.. Ne diyecek Trabzonspor için! Niye kötülesin.. Bu olayı kimse basite indirgemesin. Kitlelerin kafasına bir anti Trabzonspor mikrobu bulaştırılmaya çalışılıyor... Son Kayserispor- Trabzonspor maçında tribünlerin aşırı tepkisi ve sahaya yağan maddeler, bu zehrin Anadolu'ya sıçratılmasıydı.. Abdullah Avcı, "Silanın dışında her şey kulübede patladı" dedi. Bu sözlerle birlikte, "Trabzon'da da Antalya maçında sahaya binlerce adam girdi. Ne olacak yani" gibisinden savunmalar sosyal medyaya düştü, düşürüldü! Şampiyon olmuş bir takım, sevincini dünyanın her yerinde ve Türkiye'de hiç mi sahada kutlamadı daha önce? İlla ki yanlışlar olacaktır. Ancak üslup çok çirkin... Kaldı ki Trabzonspor, örnek gösterilecek kutlamalarıyla tüm dünyada ses getirdi, milyon dolar verip de yaptıramayacağın Türkiye'nin reklamını en iyi şekilde yaptı. Algı oyunları tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Şampiyon takımın hocası (Abdullah Avcı) "Bize saygı gösterin" diyorsa burada bir düşünmek lazım… Avcı, neden bunları söylemek zorunda bırakılıyor! Bu rekabette sonuçta sadece bir takım şampiyon olacak. Temmuz ayından beri 50 maç oynamış, sahada ve saha dışında her kulübe saygı göstermiş bir takım da küçük de olsa saygıyı hak ediyor. Bu kadar yıkıcı olmanın zararını yine "Aynı gemideyiz" diyenler görecek... Türk futbolunu ancak çalışmak, emek vermek, doğru işler yapmak ve birbirimize saygı göstermek kurtarabilir.