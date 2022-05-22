Son şampiyon Anadolu Efes, sezona 13 sayı farkla kaybettiği Real Madrid deplasmanıyla girmiş ardından 3 maç daha kaybetmişti. Öyle ki Ergin Ataman'ın takımı için bir çok insan 'bu sezon Final Four zor' diyordu. Fakat toparlandılar, inandılar son şampiyon olduklarını hatırlayıp Belgrad'a geldiler. Şampiyon olan bir takım için diğer önemli şey o unvanı korumak. Nefes nefese geçen Olympiakos maçında sert savunmaya karşı çok kozu vardı Anadolu Efes'in ama Real Madrid'in kuleleri büyük tehditti. Öyle de oldu. İlk yarıda sahada Walter Tavares rüzgârı eserken, Efes maça Larkin ile tutunmaya çalışıyordu. Real Madrid devreye 5 sayı farkla giderken Efes'in bir final için vasatın altında kalan oyununu yeteri kadar cezalandırmamanın bedelini ödedi ikinci yarı. Micic döndü oyuna ve Tibor Pleiss pota altında harikalar yarattı. Alman oyuncunun 19 sayısı ikinci yarıda maçı tek topa bırakacak noktaya getirdi. Real Madrid, tecrübeli kısalarından sadece Sergio Llull'dan katkı alırken, Larkin canını dişine taktı, sayıları azalmış ama oyuna kalbini koymuştu. Pablo Laso ve Ergin Ataman arasında müthiş bir taktik savaşı yaşandı. İki Koç da ikinci yarıda mola almamayı tercih ederken F4'te sakinliğini koruyan Ergin Ataman oyunu elinde tuttu. Son çeyreğe iki sayı önde giren Real Madrid'i bir sayı farkla mağlup edip, tarihin en çok kupa sahibi rakibini evine eli boş yollayan Ataman ve öğrencileri, Belgrad'da kaldırdıkları kupayla bir kez daha gelecek sezon için mesajı yolladı: "Son şampiyon bizdik. Yine biziz…"