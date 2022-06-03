Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından seçimler arka arkaya yaşanıyor. Beşiktaş camiası Ahmet Nur Çebi'yi bir kez daha göreve getirdi. Çebi ve ekibine başarılar dilerim. Kolay bir seçim olmadı. Katılımın çok daha fazla olması gerekirdi. Beşiktaş kötü bir sezon yaşadı. Bunu artıya çevirmek için doğru hamleler doğru, transfer şart!.

Şimdi önümüzde önce Galatasaray sonra da TFF seçimleri var. Galatasaray'da en somut verileri ortaya koyan isim Dursun Özbek. Dursun Bey bugün camia ile buluşacak. Projeler önemli, Galatasaray taraftarı iyi takım, iyi transferler, Jorge Jesus gibi hoca istiyor. Bunları yapacak isim seçimi de kazanır. Koltuğa oturacak olan başkanı çok zor bir süreç bekliyor. Ekonomik gücü olmayan biri, kulübü şu anda yönetemez. Futbolun yeni patronu da 16 Haziran'da belli olacak. Bir yıl TFF'yi yönetecek isim için ilk aday Mehmet Büyükekşi oldu. Mehmet Bey çalışmalarına başladı. Bugün de saat 16.00'da Kulüpler Birliği'ne projelerini anlatacak. Yönetimine dair çok isim yazılıp çiziliyor ama bunlara burada değinmeyeceğim. Çoğu papatya falı! Sadece A Milli Takım'da yeni bir dönem başladı Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop ile. Altıntop'la çalışmayı Büyükekşi istiyor ve kendisini de aramış. Süper Lig takımlarının bugünkü görüşme sonrası nasıl bir tavır alacaklarını göreceğiz. Şu an 3 parçaya bölünmüş haldeler! TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın ise adaylık için bir açıklaması yok. Daha 16 Haziran'a çok zaman var. Bekleyip görmek lazım.