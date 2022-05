Gençlerimiz her alanda destan yazıyor

“Bir ülke sporda, sanatta, bilimde, teknolojide yani hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü gençlerdir. Şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu son 4 günde sporda yaşanan tarihi başarıları SABAH SPOR'a değerlendirdi. Bakan Kasapoğlu, "Bir ülke gelişiyorsa, sporda, teknolojide, sanatta, bilimde, sanayide, yani hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü mutlaka gençlerdir. Milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar. Bu başarılar tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdi. Biz bu gençlerimizle iftihar ediyoruz" dedi. Sporu tabana yaydıkça yetenek havuzunun genişleyeceğine vurgu yapan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:







BİR PLANLAMANIN SONUCU

"Yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Öte yandan, bu son başarıları değerlendirirken kadın odaklı spor politikamızın sonuç veriyor olmasını da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu başarılar, bizim hep savunduğumuz kadın temelli spor politikasının ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Sporcularımıza desteğimiz bütün hızıyla devam edecek fakat bilhassa Anadolu'nun her bir köşesinde kız çocuklarını spora yönlendirmek konusunda üstün bir çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğiz. Sonuç olarak şunu çok net ifade etmek isterim ki; sportif alanda son dönemde yakaladığımız bu başarılar bizim için planlı bir çalışmanın sonucudur."



45 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA SPORCUMUZ VAR

20 senede tesis devrimine imza atıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bunlar dünden bugüne olan başarılar değil. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sporcu ve sporsever kişiliğiyle son 20 senede 'Tesis Devrimi'ne imza attı. Bugün ülkemizde nereye gitseniz basketboldan, futbola, tenise, yüzmeye, okçuluğa, cimnastiğe, kış sporlarına kadar birçok branşta yüz akı tesislerimizi görürsünüz. Sadece spor kompleksleri değil, mahallelere inşa ettiğimiz butik spor olanaklarımızla sporun tabana yayılması konusunda 7/24 azimle, gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm branşlarda lisanslı sporcu sayımız 12 milyona yaklaştı. Bu, Avrupa'daki 45 ülkenin nüfusundan fazla" diye konuştu.